Més de 200 universitaris catalans, pendents del govern Trump per estudiar als Estats Units
Un total de 217 estudiants universitaris catalans es troben a l’espera de l’evolució de la política migratòria del govern nord-americà per obtenir els visats que els permetin estudiar als Estats Units durant el curs vinent. Les noves mesures impulsades per l’administració Trump, que ha ordenat suspendre temporalment les entrevistes de visat a estudiants a ambaixades i consolats, han generat una gran incertesa entre aquests alumnes, molts dels quals es troben en ple procés de tramitació.
Segons dades facilitades per diverses universitats catalanes a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la major part d’aquests estudiants provenen de la Universitat Politècnica de Catalunya (72) i de la Universitat Pompeu Fabra (71). També hi ha 30 estudiants afectats de la Universitat Autònoma de Barcelona, 28 de la Universitat de Barcelona, 10 de la Universitat Rovira i Virgili i tres tant de la Universitat de Lleida com de la Universitat de Girona. En total, 217 alumnes amb plaça assignada en centres universitaris estatunidencs.
La Universitat de Lleida (UdL) no té actualment cap estudiant als EUA, i per al curs vinent n'hi ha tres que tenen previst marxar d'Erasmus entre agost i setembre. Des de la universitat asseguren que no tenen cap informació que indiqui que aquests universitaris no puguin marxar, però estan a l'espera de com evoluciona tot plegat.
Des de les universitats, es manté la preocupació i el seguiment constant de la situació, mentre es busquen alternatives per garantir el dret a la mobilitat acadèmica internacional dels alumnes. Així mateix, es recorda que aquestes estades són claus per a la projecció acadèmica i professional dels estudiants catalans, i que s’estan fent gestions diplomàtiques per intentar desbloquejar la situació tan aviat com sigui possible.