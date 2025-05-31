Un mosso d’esquadra, colpejat per una vaca que es trobava al mig de la carretera a Bossòst
L’agent va intentar apartar l’animal de la via per evitar accidents i va patir ferides lleus
Una patrulla de trànsit dels Mossos d’Esquadra va veure ahir al vespre una vaca que es trobava enmig de la carretera N-230 al seu pas per Bossòst (Vall d’Aran). Atès el risc d’accident, un dels agents va baixar del vehicle per intentar apartar l’animal, però aquest el va colpejar i el va fer volar uns dos metres aproximadament, segons va avançar ahir El Caso i va poder confirmar SEGRE de fonts policials. El succés va tenir lloc al voltant de les 21 h, i fruit de la caiguda, l’agent va patir algunes rascades i va ser atès a l’hospital de la Vall d'Aran.