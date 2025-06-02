ARTS
El Festival Marrameu de Torrelameu tanca la novena edició amb 2.000 espectadors
El festival de contes i espectacles al carrer de Torrelameu, el Marrameu, va concloure ahir la seua novena edició, que va arrancar dissabte. Des d’aleshores, aquest municipi de la Noguera ha rebut aproximadament 2.000 visitants que no es van voler perdre les diferents funcions de teatre, música, clown circ i titelles que havia programat el certamen, organitzat per la companyia Festuc Teatre. “El públic ha respost molt bé, malgrat la calor que ha dominat el cap de setmana, estem molt contents”, va assegurar Pere Pàmpols, director del Marrameu i de Festuc Teatre.
Entre els espectacles i instal·lacions programades, el Marrameu ha portat aquest any a Ponent propostes “pioneres i de primeríssima qualitat”, segons va explicar Pàmpols, que han recorregut escenaris a tot Catalunya, Espanya i la resta del món. Per exemple, El Cau dels Sentits (d’Imagin.art) i Sona la Llum (de La Curiosa), que van ser reconeguts als premis Feten 2024, a Gijón, es van poder veure tant dissabte com ahir a Torrelameu.
“Des de l’organització del Marrameu apostem perquè els més petits del municipi i d’altres pobles propers puguin tenir accés a arts escèniques de qualitat”, va assegurar Pàmpols.