Quin és l’arbre que actua com un repel·lent natural per als mosquits?
Aquest arbre té propietats repel·lents gràcies a diversos compostos que emeten una aroma desagradable per als insectes
L’eucaliptus s’ha posicionat com un dels millors aliats naturals contra els mosquits gràcies a les seues potents propietats repel·lents. Aquest arbre de fulla perenne, que pot arribar a altures superiors als 60 metres en determinades espècies, conté a les fulles compostos químics com el cineol (també conegut com a eucaliptol) que emeten una aroma intensa i desagradable per a aquests insectes, convertint-lo en una alternativa ecològica als repel·lents químics convencionals.
Segons estudis científics reconeguts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’eucaliptol actua desorientant els mosquits i interferint amb la seua capacitat per detectar el diòxid de carboni i altres compostos que els éssers humans emetem. A més, conté terpens com la citronel·la que potencien la seua acció repel·lent, el que ha portat que els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units aprovin l’oli d’eucaliptus com un ingredient eficaç en la formulació de repel·lents.
Evidència científica que n'avala l'eficàcia
Un estudi publicat en la Journal of the American Mosquito Control Association va demostrar que una barreja amb un 32% d’oli d’eucaliptus de llimó en proporciona més del 95% de protecció contra mosquits durant tres hores. Aquesta evidència ha impulsat investigacions més avançades, com la realitzada per científics que van explorar la síntesi verda de nanopartícules de zinc d’Eucalyptus globulus per formular pintures antimacrobianes i repel·lents d’insectes.
Aquestes troballes suggereixen que l’eucaliptus no només és eficaç en la seua forma natural, sinó que també pot integrar-se a materials de recobriment mitjançant nanotecnologia per millorar les seues propietats repel·lents. Aquesta línia d’investigació obre noves possibilitats per aprofitar les qualitats de l’eucaliptus en aplicacions industrials i domèstiques.
Com conrear eucaliptus al teu jardí
Si t’interessa aprofitar les propietats repel·lents de l’eucaliptus, conrear aquest arbre pot ser una opció atractiva. La Royal Horticultural Society (RHS) del Regne Unit recomana seguir aquests passos per assegurar un creixement saludable:
1. Selecció de la varietat adequada: És fonamental triar l’espècie que millor s’adapti al clima de la teua regió. Algunes varietats són més resistents al fred, mentre que d’altres prefereixen entorns càlids i secs.
2. Ubicació òptima: L’eucaliptus necessita ple sol per desenvolupar-se correctament i un terra amb bon drenatge. Aquests arbres s’adapten a terres lleugerament àcids o neutres, sempre que no retinguin massa aigua.
3. Preparació del terreny: Abans de la plantació, convé enriquir el terra amb matèria orgànica com a compost o fems ben descompostos per millorar la seua estructura i capacitat nutritiva.
4. Procés de plantació: L’època ideal és primavera o tardor, quan les temperatures són moderades. És important cavar un clot dos vegades més ample i profund que el pa d’arrels, col·locant l’arbre de manera que la base del tronc quedi a nivell del terra.
5. Cures inicials: Durant els primers mesos és crucial mantenir un reg regular per facilitar el desenvolupament de les arrels. Una vegada establert, l’eucaliptus mostra bona resistència a la sequera.
6. Manteniment i poda: La poda regular ajuda a controlar la mida de l’arbre i fomenta un creixement saludable. Es recomana realitzar podes lleugeres a la primavera i estiu per eliminar branques danyades o febles.
7. Control de plagues: Encara que els eucaliptus són generalment resistents, convé vigilar la possible aparició de pugons i actuar ràpidament si es detecten.
8. Precaucions especials: Atès que algunes espècies poden desenvolupar sistemes radiculars agressius, és aconsellable plantar-los allunyats d’estructures i canalitzacions per evitar danys futurs.
Aplicacions pràctiques de l’eucaliptus a casa
Les propietats de l’eucaliptus van més enllà de repel·lir mosquits, podent aprofitar-se de diverses formes en l’àmbit domèstic:
Desinfectant natural: Per crear una solució netejadora efectiva, es pot preparar una infusió amb fulles d’eucaliptus (fresques o seques) en un litre d’aigua bullint. Després de deixar reposar uns 15 minuts, es cola el líquid i es barreja a parts iguals amb aigua en un polvoritzador, obtenint un producte natural amb propietats antibacterianes.
Aromatitzant: Penjar branques d’eucaliptus a la dutxa permet que el vapor alliberi la seua aroma característica, refrescant l’ambient i proporcionant una sensació de benestar. També funciona com a difusor natural col·locant algunes fulles en recipients amb aigua.
Alleujament per a afeccions respiratòries: Gràcies a les seues propietats balsàmiques, el vapor d’eucaliptus ajuda a descongestionar les vies respiratòries, sent especialment útil durant refredats i processos catarrals.
Per què l’eucaliptus resulta tan eficaç contra els mosquits?
L’eficàcia de l’eucaliptus com a repel·lent natural rau en la seua composició química. El cineol o eucaliptol, present en concentracions significatives a les fulles, emet una aroma intensa que els mosquits perceben com a desagradable. Aquest compost interfereix amb els receptors olfactius dels insectes, dificultant la seua capacitat per localitzar les seues potencials víctimes.
La presència addicional de terpens com la citronel·la potencia aquest efecte repel·lent, creant una barrera olfactiva que els mosquits prefereixen evitar. Aquesta combinació de compostos volàtils fa que l’eucaliptus sigui particularment efectiu per mantenir allunyats aquests molestos insectes sense recórrer a productes químics agressius.
Es pot elaborar un repel·lent casolà amb eucaliptus?
Elaborar un repel·lent casolà a partir d’eucaliptus és perfectament viable i relativament senzill. Segons els experts, una fórmula eficaç consisteix a barrejar una part d’oli essencial d’eucaliptus de llimó amb deu parts d’oli de gira-sol o d’hamamelis. Investigadors de la Universitat Estatal de Nou Mèxic afirmen que aquesta preparació pot mantenir les seues propietats repel·lents fins durant sis hores.
Per obtenir millors resultats, és recomanable aplicar el repel·lent sobre la roba en lloc de directament sobre la pell, i renovar l’aplicació cada cert temps, especialment si es roman en zones amb alta presència de mosquits o després d’entrar en contacte amb aigua.