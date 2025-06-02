CERTÀMENS
Showcookings amb Teresa Carles i Núria Arnau a Bell-lloc
La Fira Verd-lloc, dedicada a l’alimentació saludable i celebrada ahir a Bell-lloc d’Urgell, es consolida com un esdeveniment de referència al territori. En la seua segona edició, la fira va tornar a reunir milers de visitants i productors locals amb una clara aposta pel producte de proximitat, artesanal i lliure de processats.
L’alcalde de Bell-lloc, Carles Palau, va destacar que “la fira ja està consolidada” i va remarcar que l’èxit de l’edició anterior, reflectit en enquestes en què més del 75% dels productors es van mostrar molt satisfets, va impulsar el consistori a continuar apostant per aquest format. “Molts dels productors van esgotar el seu estoc, i el públic va valorar especialment les demostracions de cuina en directe”, va afegir.
La jornada va arrancar amb una caminada saludable i va continuar amb un extens programa que va incloure showcookings a càrrec de xefs com Núria Arnau, Ada Parellada, Teresa Carles, i del restaurant Kamut. Aquestes activitats, que combinen gastronomia i salut, també estaran disponibles en línia. Per la seua part, la secretària d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Rosa Cubel, va elogiar l’esdeveniment i el va situar dins del marc de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Cubel va afirmar que “aquestes fires formen part del nostre patrimoni cultural i són aparadors essencials per als productes agroalimentaris de proximitat i d’alta qualitat”.
El públic visitant al certamen, ubicat a la sala La Cultural, va poder adquirir durant tota la jornada diferents productes agroalimentaris i també cosmètics.