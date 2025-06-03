FESTIVAL
El rocòdrom, menús per a celíacs i zona de calma en el Carrilet Fest del Palau
El Carrilots, pensat especialment per a nens i nenes a partir de 9 anys, serà una de les principals novetats del Carrilet Fest del Palau d’Anglesola, que celebra diumenge la quarta edició. En aquest espai hi haurà un rocòdrom, un circuit d’aventura i zona de futbol. Una altra novetat serà un espai de calma a l’interior de l’ermita, amb activitats tranquil·les i propostes lectores.
A més, el festival fa un pas important cap a la inclusió alimentària, atès que compta amb l’aval de l’Associació de Celíacs. Així, els food trucks oferiran menús sense gluten, granissats i orxata. Aquests llocs estaran clarament identificats amb un segell visible per garantir una experiència segura. Organitzat per famílies i una trentena de voluntaris, el Carrilet Fest 2025 espera reunir unes 800 persones entre les zones del parc de Sant Roc i l’esportiva. La programació inclou l’espectacle musical de Rikus, la música dels Tabalats de Mollerussa o el circ amb Fa Vola de Viral Circ, tal com van explicar ahir dos dels seus organitzadors, Helena Guasch i Xavier Sanmarini. “El Carrilet Fest ja és un esdeveniment de referència al Pla”, va destacar l’alcalde, Francesc Balcells. L’esdeveniment també serà solidari i es recaptaran fons per a DownLleida.