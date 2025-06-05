El metge Manuel Viso, sobre l’envelliment: "la vitamina que has de prendre per frenar tres anys l’envelliment biològic"
Un assaig clínic publicat a The American Journal of Medicine revela que la suplementació diària amb vitamina D3 alenteix l’escurçament dels telòmers en leucòcits
Un recent estudi clínic publicat a The American Journal of Medicine ha revelat que la suplementació diària amb vitamina D3 podria retardar l’envelliment biològic fins tres anys. El metge espanyol Manuel Viso, especialista en urgències i hematologia, ha difós aquestes troballes a través del seu compte d’Instagram, on afirma que "prendre aquesta vitamina pot frenar tres anys l’envelliment biològic".
La investigació, realitzada com a part de l’estudi VITAL als Estats Units, va analitzar més de 25.000 adults sense patologies cròniques prèvies durant un període de quatre anys. Els participants van rebre diferents suplements: vitamina D3 (2.000 UI/dia), àcids grassos omega-3 marins (1 gram/dia), una combinació d’ambdós, o un placebo. Els resultats van ser concloents: "la suplementació durant 4 anys amb 2000 UI/dia de vitamina D3 va reduir la pèrdua de telòmers en 140 parells de bases", la qual cosa suggereix un paper important en la prevenció de l’erosió telomérica.
El mecanisme darrere de l’envelliment cel·lular
Els telòmers són estructures que protegeixen els extrems dels cromosomes i s’escurcen naturalment amb cada divisió cel·lular. Aquest procés està directament relacionat amb l’envelliment biològic. L’estudi demostra que la vitamina D3, amb o sense l’addició d’àcids grassos omega-3, podria exercir un paper fonamental en la prevenció de la senescència cel·lular en alentir aquest escurçament.
Implicacions per a la salut pública
Aquest descobriment podria tenir importants repercussions en les estratègies preventives contra l’envelliment prematur. La vitamina D3, coneguda principalment pel seu paper en la salut òssia, demostra ara potencial com a agent antienvelliment a nivell cel·lular, obrint noves vies per a la medicina preventiva i el benestar a llarg termini.