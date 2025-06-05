Polèmica als exàmens PAU a Extremadura: "Sintaxi impossible" i indignació col·lectiva
Professorat i alumnat de l'IES Vegas Bajas de Montijo d'Extremadura expressen el seu malestar per un exercici "extremadament complicat" que podria perjudicar els estudiants extremenys
La recent celebració de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ha generat una forta controvèrsia a Extremadura, especialment després de l'examen de Llengua Castellana i Literatura, que ha estat qualificat per docents i estudiants com "excessivament difícil". L'exercici de sintaxi ha estat el principal focus de crítiques, provocant una onada de protestes que ha arribat fins i tot a la redacció formal d'una carta de queixa per part del Departament de Llengua Castellana de l'IES Vegas Bajas de Montijo.
Un exercici sintàctic que ha generat polèmica sense precedents
Segons ha explicat Andrés Domínguez, cap del Departament de Llengua Castellana i Literatura del centre, l'examen presentava una "dificultat i extensió" que ha superat amb escreix el nivell habitualment exigit als estudiants de batxillerat. "Es dedica molt temps a les armes, però bona part d'aquest temps no s'utilitza per incrementar la seva letalitat, sinó per fer-les més boniques", va ser una de les frases que els alumnes havien d'analitzar sintàcticament.
En declaracions recollides per Europa Press Televisió, Domínguez ha afirmat categòricament que l'anàlisi sintàctic proposat ha estat "difícil, si no impossible", per a la majoria dels alumnes. Segons el seu criteri, aquest exercici "els ha pogut generar dubtes, cert nerviosisme i ha pogut determinar en gran mesura la resta de l'examen", afectant així el rendiment global dels estudiants en una prova tan decisiva per al seu futur acadèmic.
Una carta per defensar els drets dels estudiants extremenys
Davant d'aquesta situació, el departament de Llengua Castellana de l'IES Vegas Bajas ha decidit redactar una carta formal per "donar veu" i "defensar els drets" dels estudiants de la regió. Domínguez ha subratllat la importància d'aquesta iniciativa, considerant que els alumnes extremenys "competeixen per les mateixes Universitats que alumnes d'altres comunitats autònomes" i, segons la seva opinió, en aquest exercici han estat "seriosament perjudicats".
El professor ha assegurat que es tracta d'"un sentiment generalitzat" entre familiars, alumnes i docents d'altres centres educatius, que experimenten una profunda "impotència" després d'haver treballat intensament durant tot un curs acadèmic per considerar que "no se'ls qualificarà de manera justa". Aquesta percepció d'injustícia ha provocat un malestar col·lectiu que traspassa les parets de l'IES Vegas Bajas i s'estén per tota la comunitat educativa extremenya.
Reclamació d'una major participació del professorat de secundària
A més de denunciar la dificultat excessiva de l'examen, Domínguez també ha aprofitat per reclamar "més pes" per part del professorat de secundària en l'elaboració de les proves de la PAU. Segons el seu criteri, resulta "molt important" que els professors que estan dia a dia amb els alumnes siguin els qui decideixin "en major mesura" el disseny dels exàmens, ja que són ells els qui coneixen de primera mà el nivell real dels estudiants i les competències que han desenvolupat durant el curs.
Aquesta demanda posa de manifest una problemàtica més àmplia relacionada amb la desconnexió que, en ocasions, existeix entre els continguts impartits a les aules de batxillerat i els coneixements exigits en les proves d'accés universitari, generant situacions de desavantatge per als estudiants que, malgrat haver-se preparat conscientment, es troben amb exercicis que superen el nivell treballat durant el curs.
Testimonis dels estudiants: "Una dificultat innecessària"
Els alumnes de diferents centres educatius que estan realitzant els exàmens de la PAU també han expressat el seu malestar per la dificultat de l'exercici de sintaxi. Lucía Caldera, estudiant de Los Salesianos de Mérida, ha assegurat que durant l'any han practicat anàlisis sintàctics a classe, però "no amb aquest tipus de dificultat", evidenciant la disparitat entre la preparació rebuda i el nivell exigit a l'examen.
Per la seva banda, José Vidal, un altre estudiant de Mérida, ha declarat que "mai els havien plantejat una oració amb doble coordinada" i ha qualificat l'exercici com una "dificultat innecessària". La seva companya, Elena Malfeitos, ha aportat un detall significatiu en assenyalar que la frase "ni tan sols cabia al full" en posició horitzontal, il·lustrant l'extensió desmesurada de l'oració proposada per a l'anàlisi.
"Vam treure el que vam poder i a veure com ens ho puntuen, perquè s'han queixat molts instituts i diuen que seran més permissius corregint", ha conclòs l'estudiant, deixant entreveure una possible flexibilització en els criteris de correcció com a resposta a l'allau de queixes rebudes.