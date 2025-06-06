L'IEI incorpora més de 10.000 fotografies on destaquen imatges inèdites de les comarques de Lleida fetes abans de la Guerra Civil
Es tracta de la donació del fons Herrera i Ges del col·legi Claver, una de les més importants dels últims anys
L'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) ha incorporat al seu Arxiu Fotogràfic un fons de més de 10.000 imatges, la majoria d'elles inèdites, del lleidatà Manuel Herrera i Ges. Procedent del col·legi Claver, es tracta d'un fons únic i excepcional per la qualitat i la quantitat de les fotografies, la seva cronologia entre els anys 1906 i 1951, l'abast geogràfic i la tècnica estereoscòpica utilitzada. Del fons destaquen imatges de monuments i paisatges d'arreu de les comarques de Lleida fetes abans de la Guerra Civil. La nova incorporació patrimonial està considerada com una de les més destacades dels darrers anys de la demarcació de Lleida i actualment està preparada per començar el tractament arxivístic.
En un acte a l'Espai Porta de la Caparrella, el president de la Diputació de Lleida i de l'IEI, Joan Talarn, i la directora del Col·legi Claver, Lourdes Torrelles, han signat aquest divendres la donació del fons Herrera i Ges. Talarn ha destacat que la importància del fons recau en el fet que "aquest material ens fa veure paisatges, construccions i monuments que van ser aniquilats durant la Guerra Civil".
Per la seva banda, Torrelles ha explicat que, suposadament, la donació de les fotografies als jesuïtes és anterior a la fundació de l'escola l'any 1970. En aquest sentit, les instantànies han estat guardades al centre educatiu durant dècades. "L'escola ha anat passant diferents fases, és un material que s'ha anat movent i algú s'ha preocupat que no li passés res", ha apuntat la directora.
Concretament, el fons està format per 10.294 imatges amb plaques estereoscòpiques de vidre excepte algunes que són d'acetat. La mida de les plaques és de 10,5x4,5 a excepció d'una vintena que són de 13x6 centímetres. Les plaques són negatives i positives en blanc i negre i presenten temàtiques monumentals, artístiques i socials.
Pel que fa a l'estat de conservació, les imatges conservades en caixetes es troben en condicions excel·lents, mentre que la resta presenten una conservació variable. El fons ja està preparat per iniciar el tractament arxivístic de neteja, digitalització, descripció i instal·lació en materials específics de preservació.
Tot i que la major part de les fotografies corresponen a la demarcació de Lleida, també n'hi ha d'altres de diferents punts de l'Estat. Per això, el fons fotogràfic està considerat una troballa de gran rellevància no només per Ponent, sinó també a escala estatal. La donació també inclou diversos objectes fotogràfics com un visor estereoscòpic per a imatges 13x6 amb un moble accessori, una ampliadora, un visor estereoscòpic individual, safates i carros per a les plaques i un projector de pel·lícula de 16 mil·límetres.
Material al servei del públic
El procés de donació va començar al gener del 2022 quan el Col·legi Claver va alertar l'Arxiu Fotogràfic de l'IEI sobre l'existència d'un fons en situació de risc. Una primera valoració tècnica va confirmar que es tractava d'un conjunt de plaques signades per Manuel Herrera i Ges, conservat pel col·legi des de finals dels anys seixanta. El centre educatiu va dipositar provisionalment el fons a les instal·lacions de l'Arxiu Fotogràfic per dur a terme unes primeres tasques de neteja i conservació, així com una valoració inicial que ha culminat amb la formalització de la donació.
La intenció, segons Talarn, és tractar i arxivar el material. Un cop acabar aquest procés, la idea és posar les fotografies a disposició pública per tal que qualsevol persona el pugui consultar.