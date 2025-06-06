La Seguretat Social ho confirma: cobreix tractaments dentals a les persones que compleixin aquests requisits
El Ministeri de Sanitat amplia la cobertura odontològica gratuïta dins del Pla de Salut Bucodental
La Seguretat Social ha ampliat significativament la cobertura de tractaments dentals gratuïts per a determinats col·lectius vulnerables. Aquesta mesura, impulsada pel Ministeri de Sanitat que dirigeix Mónica García, respon a una demanda social llargament sol·licitada, ja que el cost de l’atenció bucodental suposa un desemborsament econòmic considerable per a moltes famílies espanyoles, la qual cosa ha provocat que nombrosos ciutadans descuidin la seua salut dental amb les consegüents complicacions mèdiques.
La iniciativa s’emmarca dins del Pla d’Acció d’Atenció Primària i Comunitària 2025-2027, i forma part del component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L’objectiu principal és garantir l’accés equitatiu als serveis de salut bucodental, especialment per a aquells grups considerats més vulnerables: menors de 14 anys, dones embarassades, persones amb discapacitat i pacients oncològics. Aquesta ampliació de cobertura se suma a altres mesures recents, com l’ajuda de 100 euros per a l’adquisició d’ulleres o lents de contacte destinada a nens i adolescents menors de 16 anys.
Segons dades del sector, més del 30% dels espanyols retarden o renuncien a tractaments dentals per motius econòmics, la qual cosa incrementa el risc de desenvolupar problemes més greus a llarg termini. Amb aquesta nova prestació, el Govern pretén revertir aquesta situació i millorar la salut bucodental de la població.
Requisits per accedir a l’atenció dental gratuïta
El requisit fonamental per beneficiar-se d’aquesta nova prestació és estar empadronat a Espanya i disposar de targeta sanitària en vigor. Tanmateix, la cobertura completa està dirigida prioritàriament als col·lectius esmentats: menors de 14 anys, dones embarassades i persones amb discapacitat.
Per a la resta d’adults, l’accés a aquests serveis dependrà del seu nivell de renda, establint-se un llindar basat en el salari mínim interprofessional que s’anirà revisant periòdicament. D’aquesta forma, aquelles persones en situació econòmica vulnerable també podran accedir a l’atenció odontològica bàsica sense cost.
La mesura busca homogeneïtzar les prestacions bucodentals a tot el territori nacional, eliminant les desigualtats existents entre comunitats autònomes quant a la cobertura d’aquests serveis.
Tractaments inclosos en la cobertura pública
La cartera de serveis d’atenció bucodental que ofereix la Seguretat Social inclou ara una àmplia gamma de tractaments. Per a la població general, es contempla:
- Informació i assessorament sobre hàbits higiènics i dietètics per mantenir la salut oral
- Consell odontològic personalitzat
- Atenció a processos aguts odontològics
- Prescripció de tractaments farmacològics per a patologies bucals
- Extraccions dentals simples i quirúrgiques
- Cirurgia menor de la cavitat oral
- Detecció precoç de lesions premalignes
- Biòpsies de lesions mucoses
Per a les embarassades i pacients oncològics, el pla preveu exploracions clíniques específiques i, quan sigui necessari, l’aplicació de substàncies remineralizantes, antisèptiques o desensibilizantes.
En el cas de la població infantil i juvenil, així com per als majors de 14 anys amb discapacitat, la cobertura s’amplia notablement, incloent revisions periòdiques, tractaments preventius, aplicació de productes específics per a la protecció dental i segellat de fosses i fissures.
Els pacients oncològics amb afectació a la regió cervicofacial reben una atenció especial, amb exploracions clíniques preventives abans de l’inici dels tractaments de ràdio o quimioteràpia, neteges dentals i aplicació de substàncies protectores per minimitzar les lesions orals derivades dels esmentats tractaments.
El cost de l’atenció dental a Espanya
Fins a la implementació d’aquestes noves mesures, l’atenció dental a Espanya ha suposat una important càrrega econòmica per a moltes famílies. Una simple neteja dental pot costar entre 40 i 80 euros en una clínica privada, mentre que un empastament bàsic oscil·la entre els 50 i 120 euros, depenent del centre. Tractaments més complexos com endodòncies o pròtesi poden superar fàcilment els 500 euros.
Aquestes xifres expliquen per què moltes famílies amb ingressos mitjans o baixos releguen l’atenció dental davant altres necessitats més urgents, a llarg termini genera problemes de salut més greus i, paradoxalment, més costosos de que tractar.
Tradicionalment, el sistema públic de salut espanyol ha ofert una cobertura molt limitada en matèria d’odontologia, reduint-se pràcticament a extraccions d’urgència en hospitals. Aquesta situació ha obligat a la majoria de la població a recórrer a clíniques privades o a contractar assegurances dentals específiques, una cosa inaccessible per a moltes famílies.