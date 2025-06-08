Ivars d'Urgell reparteix dos milions d'euros de la Loteria Nacional i Tàrrega s’emporta un altre pessic
En el sorteig extraordinari dedicat a l’Associació Espanyola contra el Càncer
Un número venut a l’administració de loteries número 1 d’Ivars d’Urgell va resultar agraciat ahir amb el segon premi del sorteig extraordinari de la Loteria Nacional, dedicat a l’Associació Espanyola contra el Càncer. És el 43564, que va repartir una mica més de dos milions d’euros al Pla d’Urgell i l’Urgell, amb premis de 30.000 euros per dècim. En total, es van vendre uns 70 dècims d’aquest número a l’administració, la qual cosa podria beneficiar unes 60 persones, segons va explicar ahir Joan Bonjorn, responsable de l’establiment. “Aquest número té una història especial per a nosaltres, perquè és el primer que vam tenir abonat des del 1986, fa ja 30 anys”, va comentar Bonjorn.
Encara que no havia repartit premis tan grans fins ara, sí que havia tingut algunes terminacions premiades. El número està molt repartit per la comarca, amb dècims venuts no només a Ivars d’Urgell, sinó també en localitats properes com Torregrossa i Linyola, onclients habituals van adquirir els seus bitllets en bars locals.
Bonjorn va destacar l’alegria i emoció que aquest premi està generant entre els guanyadors i va recordar que els premis de 30.000 euros per dècim estan exempts d’impostos al ser inferiors a 40.000 euros. Per la seua part, l’administració Atrapa-somnis de Tàrrega també va repartir-ne alguns dècims. “Estem molt contents per haver agraciat alguns dels nostres clients”, van afirmar. La responsable del despatx, Aida Mor, que el mes passat el maig va agafar el relleu de la seua mare, va recordar que els últims anys han repartit diversos premis.