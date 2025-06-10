Ja és oficial: així serà treure diners en efectiu dels caixers automàtics a partir del 28 de juny
La nova normativa impulsa una modernització progressiva dels caixers automàtics a tot el país
Espanya fa un pas decisiu en matèria d’inclusió financera. A partir del proper 28 de juny, tots els caixers automàtics del país hauran de començar la seua adaptació als requisits de la nova Llei 11/2023, que trasllada al marc jurídic espanyol les exigències europees sobre accessibilitat en productes i serveis. Aquesta normativa busca eliminar les barreres que actualment dificulten l’accés a serveis bancaris bàsics per a milers de ciutadans amb diversitat funcional, ja sigui visual, física o intel·lectual.
La nova legislació marca un abans i un després en l’experiència d’usuari de les persones amb discapacitat. Segons fonts del Ministeri de Drets Socials, aquestes modificacions representen un avenç significatiu en l’autonomia personal i constitueixen una mesura efectiva per reduir la discriminació en activitats quotidianes tan essencials com l’obtenció d’efectiu. Els aproximadament 47.000 caixers distribuïts per la geografia espanyola s’hauran de transformar progressivament per complir estàndards que beneficiaran no només persones amb discapacitat, sinó també a majors i usuaris menys familiaritzats amb la tecnologia.
Entre les principals innovacions que els usuaris trobaran als nous terminals destaquen les pantalles amb text i icones de més mida i alt contrast, sistemes d’audioguia amb instruccions per veu, menús simplificats per facilitar la navegació, interfícies tàctils més intuïtives, botons amb relleu i la possibilitat de connectar auriculars per rebre indicacions privades durant les operacions.
Calendari d’implementació esglaonat fins 2030
L’adaptació a la nova normativa seguirà un esquema progressiu per minimitzar l’impacte econòmic al sector. Els caixers de nova instal·lació a partir del 28 de juny hauran de complir totes les especificacions des del primer dia de funcionament. Tanmateix, per als dispositius ja operatius, la llei contempla un període transitori de fins 10 anys, establint com a data límit el 29 de juny de 2030.
Aquest enfocament gradual respon a la realitat econòmica del sector, ja que el cost estimat per adaptar cada terminal oscil·la entre 1.500 i 3.000 euros, la qual cosa suposa una inversió considerable per a les entitats financeres. No obstant, aquest calendari permetrà una transició ordenada que anirà incrementant gradualment el nombre de caixers plenament accessibles a tot el territori nacional.
Eines digitals per localitzar caixers adaptats
Com a part d’aquesta transformació, les entitats bancàries estan desenvolupant aplicacions específiques per facilitar la ubicació de caixers ja adaptats. Diverses institucions financeres han començat a implementar als seus webs i aplicacions mòbils mapes interactius que permeten als usuaris localitzar els terminals accessibles més propers a la seua ubicació.
A més, les sucursals oferiran demostracions pràctiques i assistència personalitzada per a aquells clients que necessitin familiaritzar-se amb els nous sistemes. Aquesta mesura resulta especialment rellevant durant el període de transició, quan conviuran dispositius amb diferents nivells d’adaptació.
Un canvi que beneficia tots els usuaris
Encara que la normativa sorgeix com a resposta a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat, els seus beneficis assoliran un espectre molt més ampli de la població. Com assenyalen diverses associacions de persones majors i organitzacions de consumidors, característiques com pantalles més grans, millor contrast visual o menús més simplificats resultaran igualment avantatjoses per a usuaris d’edat avançada o amb menor alfabetització digital.
"Aquestes modificacions no només compleixen una obligació legal, sinó que milloren l’experiència de tots els clients", afirmen des del sector bancari, on ja es treballa intensament per adaptar els terminals dins dels terminis establerts.
Formació especialitzada per al personal bancari
Les millores tècniques als dispositius es complementaran amb programes específics de capacitació per als empleats de les entitats financeres. Aquest personal rebrà formació especialitzada per atendre adequadament la diversitat funcional, identificar necessitats particulars i acompanyar proactivament els qui requereixin suport durant el procés d’adaptació als nous sistemes.
Els protocols d’atenció estan sent revisats per incorporar bones pràctiques en el tracte amb persones amb diferents tipus de discapacitat, el que contribuirà a crear un entorn bancari més inclusiu i acollidor per a tots els usuaris.