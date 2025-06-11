INFÀNCIA
Busquen famílies per acollir nens i nenes sahrauís aquest estiu a Ponent
Sàhara Ponent busca tres famílies per completar les llars lleidatanes que aquest estiu acolliran nens i nenes procedents dels camps de sahrauís situats a Algèria. Aquest any, en el marc del programa Vacances en Pau, gestionat per l’entitat, es preveu l’arribada de catorze menors que passaran els mesos de juliol i agost a Lleida ciutat i altres municipis del pla. El projecte compta amb el suport econòmic de la Paeria, la diputació de Lleida i el Fons Català de Cooperació, i amb la col·laboració de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, entre altres entitats.
A més de conèixer altres cultures, els petits poden rebre atenció mèdica general i, si ho necessiten, especialitzada. Durant la seua estada a Ponent, aquests nens viuen com un membre més de les famílies d’acollida, participant en actes socials i institucionals, familiaritzant-se amb nous costums i podent gaudir d’una alimentació sana i equilibrada.
De moment, encara hi ha tres nens que estan pendents que se’ls assigni una família a la comarca del Segrià.