Com sol·licitar l’Estiu Jove 2025: terminis i requisits per viatjar amb descomptes en transport públic
El Ministeri de Transports presenta un programa que permetrà a persones d'entre 18 i 30 anys disfrutar d’importants rebaixes en transport públic durant el període estival
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha posat en marxa una nova edició del Programa Estiu Jove, que oferirà descomptes de fins el 90% en transport públic per a joves d’entre 18 i 30 anys durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2025. Aquesta iniciativa busca promoure la mobilitat sostenible entre la població juvenil espanyola, facilitant l’accés a diferents destinacions nacionals mitjançant una considerable rebaixa en els preus dels bitllets.
Després de l’èxit collit en l’edició anterior, on 1,4 milions de joves es van beneficiar de les bonificacions generant més de 5,2 milions de desplaçaments —el que va suposar un increment del 30% respecte a l’inici del programa—, el govern ha decidit renovar aquesta mesura. Els descomptes s’aplicaran en bitllets senzills i d’anada i tornada en trens i autobusos estatals, així com als passis Interrail, sempre que els viatges es realitzin entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és doble: d’una banda, promoure el turisme interior entre els joves espanyols, i per un altre, fomentar un model de transport més respectuós amb el medi ambient, reduint l’ús del vehicle particular en favor del transport col·lectiu. El ministre Óscar Puente ha anunciat personalment la continuïtat d’aquest programa que tantes alegries va donar als viatgers joves l’estiu passat.
Requisits i percentatges de descompte
Per poder accedir als avantatges del Programa Verano Joven 2025, els interessats hauran de complir una sèrie de requisits específics. En primer lloc, és imprescindible haver nascut entre l’1 de gener de 1995 i el 31 de desembre de 2007, el que assegura que es troben a la franja d’edat establerta (18-30 anys). A més, serà necessari comptar amb nacionalitat espanyola o, en el cas de persones estrangeres, disposar de residència legal en territori espanyol.
Quant als descomptes, aquests variaran segons el tipus de transport triat. Les rebaixes més grans, de fins a un 90%, s’aplicaran en trens de mitja distància convencional i en les línies d’autobús estatals. Per la seua part, els viatges en trens de llarga distància convencional, trens AVANT i passis Interrail comptaran amb una reducció del 50% sobre el preu habitual. Aquestes bonificacions pretenen democratitzar l’accés a la mobilitat, permetent que els joves amb menors recursos puguin també disfrutar d’experiències viatgeres durant el període estival.
Procediment per sol·licitar les bonificacions
El procés per beneficiar-se d’aquests descomptes serà similar al d’edicions anteriors. A partir del 21 de juny de 2025, els joves interessats podran registrar-se en una pàgina web específica que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible habilitarà expressament per a aquesta finalitat. Durant el registre, serà necessari identificar-se mitjançant DNI o NIE, la qual cosa permetrà verificar que es compleixen els requisits d’edat i nacionalitat o residencia.
Una vegada completat el registre i després de la corresponent verificació per part de l’administració, els sol·licitants rebran un codi personal que hauran de presentar a l’empresa proveïdora del bitllet en el moment de realitzar la compra. És important tenir en compte que el registre s’ha de realitzar amb una antelació mínima de 24 hores abans d’adquirir el primer bitllet, per donar prou temps a la comprovació dels requisits.
Aquest sistema pretén agilitzar els tràmits i evitar fraus, garantint que els descomptes arribin exclusivament als qui compleixen les condicions establertes pel programa. L’experiència d’anys anteriors ha demostrat l’eficàcia d’aquest procediment, que combina l’accessibilitat amb els necessaris controls administratius.
Quines destinacions són les més populars entre els joves?
Segons les dades recopilades de l’edició anterior, les ciutats costaneres com Barcelona, València, Màlaga i Sant Sebastià van figurar entre les destinacions més sol·licitades, especialment durant els mesos de juliol i agost. També van destacar enclavaments culturals com Santiago de Compostel·la, Granada i Toledo, que van rebre un important flux de viatgers joves atrets pel seu patrimoni històric i la seua oferta gastronòmica.
Les zones rurals i els espais naturals protegits van experimentar així mateix un notable increment de visitants joves, el que va contribuir a dinamitzar econòmicament aquestes àrees tradicionalment menys beneficiades pel turisme massiu. Parcs Nacionals com Picos de Europa, Doñana o Sierra Nevada van registrar xifres rècord de visites juvenils.