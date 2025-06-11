Sanitat acusa Ayuso de promoure el consum d’alcohol a Madrid: "Fa poc menys que de delegada comercial"
El nombre de persones que consumeixen alcohol diàriament a la comunitat "gairebé s’ha duplicat" des de l’any 2000
El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha llançat aquest dimecres una seriosa advertència sobre el consum d’alcohol a la Comunitat de Madrid, assenyalant que el percentatge de persones que el consumin diàriament "gairebé s’ha duplicat" des de l’any 2000, mentre que en el conjunt d’Espanya només augmenta "de forma molt petita". En la seua intervenció, Padilla no ha dubtat a acusar la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, d’actuar com "poc menys que de delegada comercial de les empreses de venda d’alcohol".
Durant les seues declaracions als mitjans als passadissos de l’Assemblea de Madrid, el 'número dos’ del Ministeri dirigit per Mónica García ha destacat que, segons les dades manejades pel departament, l’alcohol i el tabac continuen sent les principals substàncies de consum a la regió, "seguides bastant de lluny pel cànnabis". En aquest context, ha criticat que l’Executiu autonòmic centri les seues campanyes i atacs precisament en aquest últim compost, relegant les dos primeres substàncies.
"Som molt lluny d’aquesta espècie d’apocalipsi de la drogoaddicció que sembla intentar dibuixar el Govern de la Comunitat de Madrid per justificar algunes de les seues mesures", ha subratllat Padilla, qualificant de "bastant curiós o paradoxal" que en el Pla Regional contra les Drogues "la paraula alcohol i el tabac no apareixen ni una sola vegada esmentades" mentre sí que s’inclouen "el cànnabis, cocaïna i la resta de drogues".
Les xifres que preocupen Sanitat
Les dades aportades pel secretari d’Estat mostren un panorama preocupant a la regió madrilenya. Segons Padilla, el nombre de persones que consumeixen alcohol diàriament a la Comunitat ha passat del 8,6% el 2020 al 15,5% el 2024, un increment molt superior al registrat en el conjunt del país.
"Bàsicament el que ha ocorregut és que hi ha una presidenta de la Comunitat de Madrid que fa poc menys que de delegada comercial de les empreses de venda d’alcohol i això té un impacte en les conductes de la població molt notable", ha manifestat el representant del Ministeri de Sanitat.
Una altra dada alarmant assenyalada per Padilla és l’augment del consum d’hipnosedants sense recepta a la regió madrilenya, "també per sobre de la mitjana de l’Estat". Segons ha detallat, en població adolescent (entre 14 i 18 anys), un 10% ha consumit en algun moment aquests medicaments sense prescripció mèdica, el que suposa "un de cada deu" joves o "una de cada set si es parla de noies", evidenciant un biaix de gènere "molt notable".
El debat sobre la regulació
Respecte a la necessitat de legislar sobre determinades substàncies, el secretari d’Estat ha manifestat que sembla "bastant clar" que regularitzar "no incrementa el consum en la població adolescent", encara que ha insistit en la importància d’analitzar "les dades" abans de prendre decisions.
"Hi ha països que estan duent a terme algunes regulacions per protegir les poblacions més vulnerables i el que cal fer és estudiar les dades. Per exemple, l’experiència més de llarg recorregut que tenim és la de Colorado (Estats Units), en la qual sí que s’ha vist que la població adolescent ha disminuït el consum de cànnabis des de la seua regulació", ha explicat Padilla.
No obstant, ha aclarit que aquesta línia de treball no figura actualment entre les prioritats del Ministeri de Sanitat, subratllant que, en qualsevol cas, "cal veure quins són les polítiques que són de més utilitat" per abordar aquesta problemàtica.