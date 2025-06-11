Set espècies que combaten la inflamació, segons la ciència
Diversos estudis científics confirmen que aquests condiments tenen compostos bioactius capaços de reduir processos inflamatoris en l’organisme
A la cuina cada vegada guanyen més protagonisme certes espècies que, a més d’aportar gust dels nostres plats, ofereixen importants beneficis per a la salut. Investigacions recents han confirmat que diversos condiments tradicionals contenen compostos naturals capaços de combatre la inflamació crònica, aquest procés silenciós que és darrere de nombroses malalties com l’artritis, la diabetis tipus 2 o diversos problemes cardiovasculars.
Segons han revelat experts en nutrició consultats per la publicació Real Simple, espècies com la cúrcuma, la canyella o l’all actuen directament sobre molècules i rutes cel·lulars associades amb processos inflamatoris persistents. Aquests ingredients, que formen part de la tradició culinària des de fa segles, estan demostrant el seu potencial com a aliats naturals per mantenir l’equilibri i benestar de l’organisme davant la dieta occidental moderna, caracteritzada pel consum excessiu de greixos saturats, sucres refinats i aliments ultraprocessats.
La inflamació crònica: l’enemic silenciós de la nostra salut
La inflamació és, en principi, una resposta defensiva natural del nostre sistema immunològic davant d’agressions externes. Tanmateix, quan aquest procés es cronifica, pot convertir-se en un desencadenant de malalties no transmissibles com l’Alzheimer, l’arterioesclerosi, la diabetis tipus 2 i fins i tot alguns tipus de càncer.
Els estudis científics més recents apunten que determinats aliments poden modular aquesta resposta inflamatòria, ajudant l’organisme a mantenir un equilibri més saludable. Al contrari, els patrons alimentaris predominants a Occident, rics en greixos saturats i productes ultraprocessats, s’han associat amb un increment de la inflamació sistèmica.
Les 7 espècies amb més poder antiinflamatori segons la ciència
La inclusió d’espècies amb propietats antiinflamatòries en la nostra dieta diària representa una estratègia senzilla però eficaç per millorar el nostre benestar general. Els experts han identificat set condiments que destaquen per la seua capacitat per reduir la inflamació crònica, avalats per evidència científica.
1. Cúrcuma: el tresor daurat de la medicina tradicional
La cúrcuma encapçala la llista d’espècies antiinflamatòries amb més suport científic. El seu principi actiu, la curcumina, actua bloquejant la molècula NF-kB, element fonamental en nombrosos processos inflamatoris crònics.
Per aprofitar al màxim els seus beneficis, els especialistes recomanen combinar-la amb pebre negre, ja que la piperina present en aquesta última pot potenciar l’absorció de la curcumina fins en un 2.000%. Una sinergia perfecta que multiplica els efectes positius d’ambdues espècies.
2. Pebre negre: més que un potenciador del sabor
A més de millorar la biodisponibilitat de la curcumina, el pebre negre conté piperina, un compost amb notables propietats antioxidants i antiinflamatòries. Diferents investigacions han assenyalat la seua capacitat per inhibir certes citocines proinflamatòries, la qual cosa la converteix en un condiment amb beneficis que van molt més enllà de realçar el sabor dels nostres àpats.
3. Gingebre: alleujament digestiu i protecció articular
El gingebre és particularment ric en gingerols i altres compostos fenòlics que redueixen la producció de prostaglandines, substàncies directament associades amb processos de dolor i inflamació. Nombrosos estudis han analitzat el seu efecte en l’alleujament de molèsties musculars i articulars, a més dels seus coneguts beneficis per combatre nàusees i diversos problemes digestius.
4. All: un clàssic mediterrani amb poderosos compostos actius
Present en la dieta mediterrània des de l’antiguitat, l’all conté alicina, un compost ensofrat que, juntament amb certs antioxidants presents a les vitamines B6 i C, ha demostrat capacitat per reduir marcadors inflamatoris. La seua eficàcia per reforçar el sistema immunològic està àmpliament documentada, així com la seua relació amb la millora de la salut cardiovascular.
5. Safrà: l’or roig amb efectes protectors
El safrà, un dels condiments més valorats a la cuina espanyola, té carotenoides com la crocina i la crocetina, potents antioxidants capaços de reduir l’estrès oxidatiu. Diversos estudis suggereixen que podria millorar símptomes de malalties neurodegeneratives i cardiovasculars mitjançant la modulació de la inflamació a nivell cel·lular.
6. Canyella: dolça protecció amb efectes metabòlics
La canyella, rica en cinamaldehíds, ha mostrat efectes antiinflamatoris significatius al reduir la producció d’òxid nítric i altres molècules implicades en processos inflamatoris. A més, s’ha investigat àmpliament per la seua capacitat per millorar la sensibilitat a la insulina, la qual cosa la converteix en un aliat important en la prevenció de la diabetis tipus 2.
7. Caiena: calor terapèutica contra el dolor
La caiena conté capsaicina, un compost que actua bloquejant receptors del dolor i presenta notables propietats antiinflamatòries i analgèsiques. El seu consum regular s’ha associat amb beneficis en l’alleujament de símptomes relacionats amb malalties com l’artritis, la diabetis tipus 2, la psoriasi i certs tipus d’herpes, gràcies a la seua capacitat per modular respostes inflamatòries.
A més, quan es consumeix en dosis moderades, pot exercir un efecte protector sobre la mucosa gàstrica, afavorint l’alleujament de diversos malestars com úlceres lleus, dolor estomacal, tos, irritació de coll i problemes digestius.
Com incorporar aquestes espècies a la nostra dieta diària?
Els experts en nutrició coincideixen que la clau per aprofitar els beneficis antiinflamatoris d’aquestes espècies està en la seua incorporació regular a la nostra alimentació. No es tracta de consumir-les de forma puntual, sinó d’integrar-les habitualment a les nostres preparacions culinàries.
La cúrcuma pot afegir-se a arrossos, guisats o fins i tot a batuts; el gingebre resulta ideal per a infusions o per donar un toc especial a plats de peix; mentre que la canyella pot incorporar-se tant en preparacions salades com dolços. L’important és la constància i la varietat en el seu consum.
Poden les espècies substituir als medicaments antiinflamatoris?
Si bé aquestes espècies han demostrat efectes antiinflamatoris significatius, els especialistes insisteixen que no s’han de considerar com a substituts dels tractaments mèdics convencionals. El seu paper s’ha d’entendre com a complementari i preventiu, dins d’un enfocament integral de la salut que inclogui una alimentació equilibrada, exercici físic regular i hàbits saludables.
En qualsevol cas, davant de problemes inflamatoris crònics o aguts, sempre és fonamental consultar amb professionals sanitaris abans d’iniciar qualsevol tipus de suplementació o modificació important en la dieta, especialment si ja estan prenent medicaments que poguessin interactuar amb els compostos presents en aquestes espècies.