Tàrrega ret homenatge a mig centenar de dones artistes
Tàrrega va retre ahir homenatge a mig centenar de dones artistes destacades en tres especialitats: pintura, dibuix i escultura. Ho va fer en el marc de la tercera edició del reconeixement Atena organitzat per les entitats de dones de Tàrrega i el Talladell amb la col·laboració del consistori al local de socis de la Societat Ateneu. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que es tracta d’un reconeixement “molt necessari” i “més en una ciutat amb la segona escola d’arts més antiga de Catalunya”. Pijuan va lamentar que “normalment les dones artistes estan invisibilitzades”. Anna Oriola, portaveu de les entitats de dones, va reconèixer que “crear és dur” i per a una dona “encara és més de complicat” perquè “sempre l’ha hagut de compaginar amb altres tasques”.
En anteriors edicions, el reconeixement Atenea s’havia dedicat a infermeres (2023) i a auxiliars de geriatria (2024).