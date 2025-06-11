Treball alerta de multes de fins a 980.000 euros per a les empreses que no protegeixin els treballadors de la calor extrema
El ministeri dirigit per Yolanda Díaz intensificarà la supervisió durant l’estiu a més sectors, incloent-hi hostaleria, comerç i activitats a l’aire lliure
El Ministeri de Treball i Economia Social ha emès una advertència a les empreses espanyoles davant de l’arribada de l’estiu: exposar els treballadors a temperatures elevades durant els mesos estivals podria portar sancions que oscil·len entre els 2.451 euros i els 980.000 euros en els casos més greus. Així ho ha comunicat Cristina Fernández, directora general d’Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITT), durant la presentació oficial del pla d’actuacions per a la temporada estival. La ministra Yolanda Díaz ha subratllat que l’objectiu principal "és prevenir i no haver de reparar" i anticipar-se a possibles situacions de risc laboral relacionades amb les altes temperatures.
Durant la seua intervenció, Díaz ha destacat que aquest any s’ampliarà l’àmbit de control més enllà del sector agrícola, tradicional focus d’atenció en aquestes campanyes. "S’obre el focus", ha afirmat la vicepresidenta, assenyalant que la supervisió inclourà també sectors com l’hostaleria, el comerç i les activitats desenvolupades a l’aire lliure. A més, ha aclarit que la campanya no es limitarà únicament a la sensibilització i informació, sinó que buscarà també controlar l’economia irregular i el frau de contractació temporal que sol incrementar-se durant aquesta època de l’any. La responsable de Treball ha anunciat que entre juny i setembre "s’intensificarà" la vigilància del compliment normatiu, amb especial atenció a la situació dels "treballadors estrangers".
El pla presentat reflecteix un significatiu augment en l’activitat inspectora en els últims anys. Segons les dades aportades per la ministra, les sancions per incompliments en matèria de seguretat i salut laboral relacionades amb l’exposició a altes temperatures s’han multiplicat, passant de 57 el 2021 a 275 el 2023. Més cridaner encara resulta l’increment dels requeriments, que han crescut des dels 401 fins els 4.175 en el mateix període. En termes econòmics, l’import total de les multes ha experimentat un augment espectacular, elevant-se des dels 175.000 euros recaptats el 2021 fins els 1,4 milions d’euros de l’any passat.
Normativa sobre exposició a temperatures extremes en entorns laborals
La legislació espanyola estableix diverses mesures per protegir els treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a temperatures extremes. El Reial Decret 486/1997 determina que en els llocs de treball tancats s’han de complir una sèrie de condicions termohigromètriques que garanteixin un ambient laboral adequat. Per a feines sedentàries, la temperatura ha d’oscil·lar entre els 17 i 27 graus centígrads, mentre que per a feines lleugeres s’estableix un rang entre 14 i 25 graus.
No obstant, el pla presentat pel Ministeri de Treball va més enllà dels espais tancats, abordant també la problemàtica de les feines a l’aire lliure, on les condicions climàtiques poden suposar un risc significatiu per a la salut dels empleats durant els mesos d’estiu. En aquests casos, la normativa exigeix als empresaris adoptar mesures preventives com la reorganització de les tasques per evitar les hores de màxima calor, establir pauses addicionals, proporcionar aigua potable en prou quantitat o habilitar zones d’ombra per als descansos.
L’incompliment d’aquestes obligacions pot derivar en les abundants sancions esmentades, la gravetat de les quals varia en funció de diversos factors com la reincidència, el nombre de treballadors afectats o les conseqüències per a la salut dels mateixos. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, podent assolir els gairebé 980.000 euros en els casos més extrems.
L’impacte del canvi climàtic en la seguretat laboral
La intensificació de les campanyes de control sobre l’exposició a altes temperatures no és casual i respon a una realitat cada vegada més preocupant: l’augment progressiu de les temperatures com a conseqüència del canvi climàtic. Els estius a Espanya són cada vegada més calorosos i prolongats, la qual cosa incrementa els riscos per a la salut dels treballadors, especialment en sectors com la construcció, l’agricultura o certs serveis.
Les onades de calor, cada vegada més freqüents i intenses, multipliquen els casos de cops de calor, deshidratació i altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures. Segons dades de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), aquests episodis extrems provoquen anualment nombrosos accidents laborals, alguns amb conseqüències fatals.
Per aquesta raó, el Ministeri de Treball no només ha intensificat les inspeccions, sinó que també ha reforçat les campanyes informatives dirigides tant a empreses com a treballadors. L’objectiu és conscienciar sobre la importància d’adoptar mesures preventives adequades i reconèixer a temps els símptomes de les patologies relacionades amb la calor.
Quines obligacions tenen les empreses per protegir els seus treballadors de la calor?
Les empreses espanyoles tenen la responsabilitat legal de garantir la seguretat i salut dels seus empleats en tots els aspectes relacionats amb la feina, incloent la protecció davant les altes temperatures. Entre les mesures que han d’implementar es troben l’avaluació de riscos específica per exposició a la calor, la formació i informació als treballadors sobre els perills i mesures preventives, l’adaptació d’horaris per evitar les hores de màxima calor, la provisió d’equips de protecció adequats i l’establiment de protocols d’actuació en cas d’emergència.
Addicionalment, han de realitzar una vigilància específica de la salut dels treballadors exposats, prestant especial atenció a col·lectius vulnerables com persones amb patologies prèvies, majors de 55 anys, dones embarassades o treballadors no aclimatats. La legislació preveu fins i tot la possibilitat de paralitzar l’activitat quan les condicions ambientals suposin un risc greu i imminent per a la salut dels empleats.
Com afecta la campanya estival als treballadors temporals?
Un dels aspectes destacats per la ministra Yolanda Díaz durant la presentació del pla ha estat l’atenció específica a la contractació temporal, tan habitual durant la temporada estival. L’augment de l’activitat en sectors com el turisme, l’hostaleria o l’agricultura sol anar acompanyat d’un increment en la contractació de personal eventual, situació que en ocasions deriva en irregularitats laborals.
La campanya no només vigilarà les condicions tèrmiques dels llocs de treball, sinó també la legalitat dels contractes, el compliment de les jornades laborals i el respecte als drets dels treballadors temporals. Especial èmfasi es posarà en la situació dels treballadors estrangers, col·lectiu particularment vulnerable a possibles abusos.
Amb aquesta àmplia estratègia, el Ministeri de Treball pretén garantir que l’augment de l’activitat econòmica durant l’estiu no es tradueixi en un deteriorament de les condicions laborals ni en un increment dels riscos per a la salut dels treballadors. Les xifres de l’any passat, amb més d’1,4 milions d’euros en sancions, evidencien que la inspecció no dubtarà a actuar amb contundència davant dels incompliments detectats.