Un de cada tres catalans prohibiria l’ús de mòbils intel·ligents en menors de 16 anys
Un 42% es decanten per restringir-ne l’accés als menors de 12 anys, segons l'enquesta del CEO
Els mòbils intel·ligents s’han de prohibir fins als 16 anys. Un 34% dels catalans estan d’acord amb aquesta afirmació, segons la darrera enquesta Òmnibus, del CEO. I encara hi ha més consens amb restringir aquests dispositius entre els menors de 12 anys: fins a un 42% ho aproven. La mateixa enquesta també detecta un 10% de persones que consideren que no s’ha de prohibir als menors, de cap edat. D’altra banda, gairebé un 70% dels enquestats es manifesten bastant o molt preocupats “pels efectes de la desinformació en el panorama mediàtic actual”. L’enquesta es va realitzar entre el 13 de febrer i el 14 d’abril de 2025 a una mostra de 1.797 persones.
De les respostes a aquesta qüestió formulada en la primera onada de l’enquesta Òmnibus 2025, del Centre d’Estudis d’Opinió, es desprèn un consens majoritari en restringir l’ús de telèfons intel·ligents entre els menors d’edat. Entre els que voldrien prohibir-los almenys fins als 12 anys (la majoria, el 42%), un cop finalitzada la primària, i els que s’inclinen per endarrerir encara més el primer contacte amb els mòbils, fins als 16 anys (un terç dels enquestats, el 34%), en acabar l’educació obligatòria, ja sumen un 76% dels enquestats, i encara hi ha un 6% que va més enllà i està a favor de prohibir-los fins que els adolescents arribin a la majoria d’edat. A l’altra banda, un de cada deu enquestats considera que no s’han de prohibir els mòbils a cap de les edats proposades. I un 8% dels enquestats no s’ha posicionat al respecte.
Els joves, més favorables a la prohibició als 12 (no als 16)
Significativament, el grup d’enquestats més favorable a prohibir el mòbil almenys fins als 12 anys és precisament el col·lectiu més jove, d’entre 16 i 24 anys, amb un 65% de suports a aquesta opció. No són, per contra, els més favorables a restringir-ne l’ús fins als 16, una petició que augmenta amb l’edat i que és significativament alta entre els adults de 35 a 49 anys, amb prop d’un 44% de partidaris de la prohibició fins a aquesta edat.
També hi ha diferències entre homes i dones sobre aquesta qüestió. Sobretot, pel que fa a la restricció en menors de 12 anys. Mentre el 45% de les dones s’hi mostra partidària, el percentatge d’homes és del 38%. En canvi, són més els homes que prohibirien els dispositius mòbils fins als 16 anys (un 35,4%), que les dones (un 31,6%).
A tres de cada deu no els inquieta “la desinformació”
La mateixa enquesta ofereix dades sobre la preocupació per la desinformació, concretament, pels “efectes de la desinformació en el panorama mediàtic actual”. Al respecte, una àmplia majoria es mostra bastant preocupada (45%) o molt preocupada (24%). Aquest bloc suma gairebé el 70% de les respostes.
Només un 7% respon que no està “gens preocupat” per la qüestió, mentre gairebé un de cada cinc (23%) es mostra “poc preocupat”. Plegats, representen el 30% dels enquestats.