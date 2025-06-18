SALUT
Fre al càncer de pulmó
El programa pilot de cribratge de Pneumologia de Lleida detecta 19 casos, dels quals 17 estan en fase inicial i són guaribles
El Servei de Pneumologia de Lleida va presentar la setmana passada al Congrés de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, que es va celebrar a Bilbao, els resultats del seu programa pilot de cribratge de càncer de pulmó. Són molt positius, en paraules de la doctora Jessica González, facultativa especialista d’aquest servei de l’Hospital Arnau de Vilanova i de l'Hospital Santa Maria de Lleida.
Des que van iniciar l’estudi, el maig del 2023, ja han cribrat 385 pacients. Han detectat 19 tumors de pulmó, dels quals 17 són en estadis inicials i, per tant, curables amb cirurgia o radioteràpia.
Val a recordar que al mateix congrés també es van presentar els resultats del projecte Cassandra, del qual també forma part l’Arnau, però sense derivar pacients, ja que l’estudi de Lleida “va començar abans i amb un protocol diferent”, destaca González. A Cassandra, la taxa de positius de pacients cribats a qui es detecta càncer de pulmó se situa en el 3%. En el del Servei de Pneumologia de Lleida és del 4,9%.
“La peculiaritat del nostre programa de cribatge és que se centra molt en pacients d’alt risc, que tinguin EPOC i emfisema o un nòdul pulmonar”, remarca la doctora. Sobre els resultats obtinguts fins ara en el pla pilot, destaca que “els estadis inicials estan tots tractats i estan curats a dia d’avui”.
L’objectiu és continuar captant voluntaris per avançar en els resultats i per a això és essencial la implicació de l’Atenció Primària. “Hem fets fullets informatius per repartir-los als CAP”, explica. González remarca la importància del diagnòstic precoç. “El 70% dels tumors de pulmó es diagnostiquen en estadis avançats, amb una supervivència mitjana del 12%. Si es detecten en fases inicials, aquesta augmenta al 85%”, remarca.