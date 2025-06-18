Oberta la inscripció per viatjar amb fins el 90% de descompte amb el programa Verano Joven
Els joves d'entre 18 i 30 anys podran beneficiar-se de rebaixes en transport terrestre a partir d’aquest dimecres
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha activat aquest dimecres, 18 de juny, el formulari digital per inscriure’s en el programa Verano Joven el 2024, que ofereix importants descomptes en transport terrestre per a joves d’entre 18 i 30 anys. Aquesta iniciativa, dotada amb 120 milions d’euros, permetrà als beneficiaris disfrutar de rebaixes que assoleixen fins el 90% en determinats trajectes.
El programa està obert tant a ciutadans espanyols com a estrangers amb residència legal a Espanya nascuts entre l’1 de gener del 1995 i el 31 de desembre del 2007. Per accedir a aquests avantatges, els interessats hauran de registrar-se mitjançant el seu DNI o NIE a la plataforma habilitada i, després de verificar que compleixen els requisits, rebran un codi personal intransferible que podran utilitzar per a la compra de bitllets amb descompte.
Durant l’edició anterior, el Verano Joven va tenir una notable acollida, amb 2,3 milions de joves que van realitzar més de 5,2 milions de desplaçaments aprofitant aquestes rebaixes.
Quins descomptes inclou el programa?
Les bonificacions varien segons el tipus de transport i servei. Els descomptes més grans, del 90%, s’aplicaran als serveis d’autobús regular de competència estatal i als trajectes de mitja distància convencional i xarxa d’ample mètric. D’altra banda, s’oferirà un 50% de rebaixa per als bitllets senzills d’Avant, així com per a viatges en alta velocitat amb qualsevol operador ferroviari (amb un màxim de 30 euros per bitllet) i al passi Global Flexible d’Interrail de 10 dies en 2 mesos comercialitzat a través de Renfe.
Objectius de la iniciativa
Aquest programa, que es va llançar per primera vegada el 2023, persegueix diversos objectius mediambientals i socials. Entre ells destaca la reducció de l’ús del vehicle particular entre la població jove, la qual cosa contribueix a disminuir tant les emissions contaminants com la sinistralitat viària. A més, la iniciativa busca familiaritzar els joves amb el transport públic col·lectiu terrestre, fomentant hàbits de mobilitat sostenible i captant nous usuaris habituals per a aquests serveis.