Serp verinosa de més d’un metre capturada en un garatge de Cadis
La policia va intervenir després de l’avís dels propietaris de l’habitatge
Un exemplar de serp bastarda, considerada la serp més gran d’Espanya i una de les més grans d’Europa, ha estat capturada per agents de la Policia Local d’Algesires a l’interior del garatge d’un habitatge situat en la Colonia San Miguel. El rèptil, de més d’un metre de longitud, va ser localitzat després de la trucada d’alerta dels residents al servei d’emergències 092.
Segons ha informat l’Ajuntament d’Algesires, la intervenció va anar a càrrec d’efectius del Grup Delta, que operen de paisà i compten amb formació específica per a aquest tipus de situacions. Un dels agents, especialitzat en el maneig d’aquests animals, va procedir a la captura de l’espècimen adoptant totes les mesures de protecció necessàries per garantir tant la seua seguretat com la de l’animal, que posteriorment va ser alliberat en una zona natural allunyada de nuclis urbans.
La serp bastarda, també coneguda científicament com a serp de Montpeller (Malpolon monspessulanus), és una espècie autòctona que, encara que posseeix verí, no suposa un perill greu per als humans a causa de la peculiar ubicació dels seus ullals inoculadors a la part posterior de la boca, el que dificulta que pugui injectar la seua toxina en cas de mossegada.
Segona intervenció en el mateix dia
El mateix equip policial va haver de realitzar una altra actuació similar aquell mateix dia en un habitatge del carrer Baluarte, on l’agent especialitzat va capturar una serp d’escala que s’havia refugiat a l’interior d’una barbacoa. Aquesta segona intervenció confirma la presència ocasional d’aquests rèptils en zones urbanes de la localitat gaditana, especialment en èpoques de més activitat d’aquests animals.
Des del consistori recorden la importància d’avisar els serveis d’emergència davant de l’albirament d’animals potencialment perillosos, evitant qualsevol intent de captura per part de persones no qualificades per a aquestes tasques.