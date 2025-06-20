Beca de Google per a un alumne d’Ilerna aquest estiu

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Marc Banyeres, alumne del grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma a Ilerna, ha estat seleccionat per participar en el programa internacional Google Summer of Code, una iniciativa de beques impulsada pel gegant tecnològic.

Així, el jove passarà els propers mesos al Parc Agrobiotech de Lleida, on es dedicarà a recollir dades per incorporar-los al Liquid Galaxy de Google, un projecte de codi font obert de visualització de dades que funciona en xarxa a tot el món.

Gràcies a aquesta beca, entre el juny i l’agost, l’alumne rebrà una retribució econòmica per part de Google. “Em permetrà aprofundir molt més en tot el que he après durant el cicle i explorar àmbits nous”, explica el jove.