Noranta punts de venda de pirotècnia per Sant Joan

El subdelegat va visitar un punt de venda de pirotècnia. - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

REDACCIÓ

La delegació del Govern espanyol ha autoritzat 90 punts de venda de pirotècnia per Sant Joan a les comarques lleidatanes, dels quals 82 són casetes i la resta, establiments. A Lleida ciutat, la Paeria ha publicat un mapa amb informació sobre els 13 establiments de venda de petards i coets i les vuit fogueres que estan autoritzades pel departament d’Agricultura.

Així mateix, de cara a la nit de la revetlla, la Guàrdia Urbana es reforçarà amb 40 agents, que estaran en contacte amb els Bombers per a qualsevol incidència. A més, Ilnet comptarà amb un camió cisterna per sufocar, si és necessari, algun petit incendi. La Unitat d’Investigació i Policia Administrativa de la Urbana farà en aquests dies les inspeccions administratives a les casetes de venda de petards i les fogueres seran revisades el mateix dia de la revetlla per Protecció Civil.

Val a recordar que la Flama del Canigó arribarà dilluns a la tarda a Lleida per la carretera C-13 des de Balaguer. Està previst que arribi davant de la Paeria a les 20.30 hores.

