Trobada de cellers de la DO Costers del Segre
El Castell del Remei va acollir dijous passat la trobada anual dels cellers de la Denominació d’Origen Costers del Segre. La reunió va consistir en un dinar, una xarrada tècnica sobre internacionalització i el tradicional dinar de germanor amb els vins que hi aportava cada celler. La jornada va començar amb la benvinguda del president de la DO Costers del Segre, Tomàs Cusiné. Després del dinar, Pau Esteve, CEO de l’empresa Soul, va pronunciar la xarrada Internacionalització intel·ligent, en la qual va oferir una mirada pràctica sobre la manera d’aprofitar les eines més avançades d’intel·ligència artificial per impulsar l’expansió internacional de forma més eficient, sostenible i escalable. Els assistents també van gaudir d’una visita guiada a l’històric celler Castell del Remei, així com el santuari i el castell del segle XIX.