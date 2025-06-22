Cinemón per les persones refugiades i migrants
Conclou la dinovena edició amb una reflexiva jornada cultural
Cinemón va concloure ahir la dinovena edició, Migracions i refugi, amb una àmplia varietat d’activitats lúdiques i culturals gratuïtes que van sensibilitzar els assistents sobre els drets de les persones migrades i refugiades.
En aquesta última jornada els esdeveniments més destacats van ser el concert de Kelly Isaiah, que va revisar temes clàssics i propis; els curtmetratges que van abordar les migracions forçades per part del col·lectiu LGTBIQ+, com Recer i Fugir per estimar i ser, i el llargmetratge Mariposas negras, guanyador del Goya 2025 a millor pel·lícula d’animació. La jornada va començar amb la sessió de dansa africana Ritmes del món, conduïda per Laia Llop i Mahamadou Camara, i simultàniament Creu Roja va oferir dos propostes de reflexió a través del joc.
A continuació, Touki Yere va presentar el taller Crea el teu turbant, que va permetre descobrir les arrels i els estils tradicionals de diversos pobles del continent africà, i finalment Kamila Iikiv i els joves de l’Associació Cultural Ucraïnesa Girasol van fer un concert previ a l’actuació de Kelly Isaiah.
En aquesta edició, Cinemón també va incloure quatre exposicions que van permetre reflexionar sobre la temàtica d’aquest any i que conviden a conèixer de prop històries de resistència, exili i esperança del poble sahrauí, les migracions forçades i el paper de les dones refugiades: Has de conèixer-me, campanya organitzada per l’ONGD Lleida pels Refugiats i Sàhara Ponent, i les exposicions Elles són refugi, de la regidoria de Cooperació; Valentes, de l’entitat Amics del Sàhara de les Terres de Ponent, i Nòmades - Migracions forçades, d’Humoràlia i a càrrec d’Alpicat Solidari. Les exposicions poden visitar-se fins al 30 de juny.