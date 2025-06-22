POLÈMICA
Crisi a Cultura per l’art de Sixena
Alberto Velasco dimiteix en el plenari del Museu de Lleida en protesta per l’actitud de la Generalitat. Exigeixen explicacions a la consellera pel risc que comporta traslladar els murals
L’historiador de l’art Alberto Velasco ha presentat la dimissió com a membre del plenari del Museu de Lleida en protesta per l’actitud de la Generalitat en la defensa dels murals de Sixena que es troben al MNAC, una actitud que segons la seua opinió és intolerable perquè posa en greu risc les pintures. La dimissió de Velasco es produeix després que divendres transcendís que el MNAC ha tret de l’acord assolit dilluns passat el punt en el qual es feia referència a l’opinió dels tècnics que un trasllat a Sixena podria danyar les pintures. La retirada d’aquest punt va ser comunicada per fonts aragoneses i no va ser desmentida per la Generalitat.
L’acord assolit dilluns passat anunciava la presentació d’un incident en l’execució de la sentència del Suprem que obliga a traslladar els murals a Sixena. En aquest incident havia de figurar un apartat en el qual el MNAC deixés clar que el més probable és que un trasllat danyaria les pintures, i en tot cas els seus tècnics no sabien com podien evitar-se aquests danys. L’acord també deia que es formaria una comissió conjunta amb tècnics aragonesos per valorar aquestes dificultats. Aquesta comissió ja s’ha reunit dos vegades i, segons va transcendir divendres, el MNAC ha acceptat retirar el punt que diu que el trasllat pot danyar els murals.
Aquesta circumstància va indignar Velasco fins al punt de portar-lo a presentar la seua dimissió al plenari del Museu. La crisi s’ha fet gran i ERC va reclamar ahir la compareixença al Parlament de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i del president del MNAC, Joan Oliveras, per donar explicacions.
Velasco va emetre un comunicat en el qual afirma que “la Generalitat està actuant contra els interessos del MNAC (i del país) en aquesta qüestió. Una actitud que em sembla profundament reprovable, indigna i que hauria de provocar dimissions diverses dins del departament de Cultura”. A més, defineix la decisió de dimitir del plenari, on era des que va ser nomenat per la conselleria de Cultura el 2021, com “una de les més difícils que he pres en els últims anys”.
Abans de ser nomenat membre del plenari del Museu, havia exercit 12 anys com a conservador en aquesta institució.
Com gairebé sempre en les informacions d’aquest conflicte, que dura ja tres dècades, la iniciativa mediàtica correspon a Aragó, que marca el relat davant de la passivitat de Catalunya. El mateix ha ocorregut ara en aquest cas, en què la Generalitat, com és habitual, ni confirma ni desmenteix el que diuen fonts aragoneses, la qual cosa és molt similar a confirmar. El que es juga en aquest cas són possibles responsabilitats civils o penals en el supòsit que les valuosíssimes pintures murals de Sixena allotjades al MNAC pateixin desperfectes en un eventual trasllat. Segons l’opinió de Velasco, això podria derivar en conseqüències judicials per a autoritats catalanes, si es confirma que han fet cas omís dels tècnics del MNAC, i fins del jutge d’Osca que ordeni l’execució de la sentència malgrat les advertències d’aquests científics. Retirar la seua advertència de l’incident d’execució podria exonerar d’aquestes responsabilitats.