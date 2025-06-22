Mor als 63 anys la professora de la Universitat de Lleida María José Vilalta: “una vitalista amb enormes ganes de viure la vida”
Catedràtica d’Història del departament d’Art i Història Social, va morir després de més d’un any de lluita contra el càncer
María José Vilalta, catedràtica del departament d’Història de l’Art i Història Social de la Universitat de Lleida (UdL), va morir ahir als 63 anys després de lluitar contra un càncer durant més d’un any.
“Ha estat una gran persona, exemplar en l’àmbit acadèmic i amb la seua família, així com amb els seus companys de la universitat”, va assegurar l’exrector de la UdL. Roberto Fernández, mentre recordava que Vilalta va ser una de les seues primeres alumnes. “L’he conegut des de fa 45 anys, li he dirigit la tesi i ajudat amb les oposicions a titular i catedràtica”, va explicar.
Col·laboració
María José Vilalta sempre en el record
MANUEL LLADONOSA VALL-LLEBRERA
Vilalta va obtenir el doctorat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona el 1991, després d’obtenir una beca competitiva de formació del personal investigador el 1987. Va ser vicedegana de la facultat de Lletres entre 1995 i 2001, i directora de departament entre 2010 i 2016. “Estimava la UdL i va tenir un compromís molt gran amb la gestió universitària, sabia que calia fer-ho molt a poc a poc i entre tots”, va assegurar Fernández. “A més d’una de magnífica docent i investigadora, era un ésser humà vitalista amb enormes ganes de viure la vida”, va afegir.
El vetllatori tindrà lloc al tanatori Pere III de Balaguer. El funeral tindrà lloc demà a les 12.30 hores a l’església de Sant Domènec de la capital de la Noguera.