Postres fàcils sense forn: cheesecake de llimó casolà ideal per a l’estiu
Un pastís cremós i cítric que es prepara sense complicacions, ideal per combatre la calor i sorprendre els teus convidats
L’arribada de l’estiu implica temperatures elevades que conviden a buscar alternatives culinàries que no requereixin l’ús del forn. El cheesecake de llimó es presenta com una solució ideal per als qui no volen renunciar als dolços durant l’època estival. Aquest pastís combina la cremositat del formatge amb el refrescant sabor cítric del llimó, convertint-se en les postres perfectes per als dies més calorosos.
La recepta és senzilla i no necessita cocció, per tant evitarem escalfar la cuina en plena onada de calor. La base tradicional de galetes Digestive es complementa amb una crema de formatge aromatitzada amb llimó, de manera que s'aconsegueix un equilibri perfecte entre dolçor i acidesa. Com a toc final, una delicada ganache de xocolate blanc aporta un contrast de sabors que eleven aquestes postres a una altra dimensió.
Especialment pensada per als mesos d’estiu, aquest pastís fred resulta ideal tant per a principiants en rebosteria com per a aquells que busquen impressionar els seus convidats sense complicacions excessives. La seua textura sedosa i el seu sabor refrescant la converteixen en e colofó perfecte per a qualsevol àpat o celebració estiuenca.
Ingredients necessaris per elaborar el cheesecake de llimó sense forn
Per preparar aquest deliciós pastís es requereixen ingredients bàsics que solen estar disponibles a qualsevol supermercat. La recepta es divideix en tres parts fonamentals: la base de galetes, la crema de formatge amb llimó i la decoració.
Per a la base necessitarem 200 g de galetes tipus Digestive i 100 g de mantega. El farcit cremós s’elabora amb 400 g de formatge fresc (pot ser ricotta, mascarpone o Philadelphia), 120 ml de nata líquida, 100 g de sucre, el suc i la ratlladura de dos llimons, 5 g de gelatina en fulles (aproximadament dos fulles i mitja) i 30 ml de llet per dissoldre la gelatina. Per a l’acabat final, la ganache requereix 100 g de xocolate blanc i 50 ml de nata líquida.
La versatilitat d’aquesta recepta permet adaptar-la segons les preferències personals. Es pot optar per utilitzar diferents tipus de formatge o ajustar la quantitat de sucre i llimó segons es desitgi un sabor més o menys intens. Fins i tot és possible substituir el llimó per un altre cítric com la llima per obtenir una variant igualment refrescant.
Elaboració pas a pas del cheesecake
El procés d’elaboració d’aquest pastís és relativament senzill, encara que requereix cert temps de refrigeració perquè adquireixi la consistència adequada. En total, es necessiten aproximadament 4 hores i 30 minuts, incloent els temps de repòs.
Per començar, es trituren les galetes fins a aconseguir una pols fina que es barreja amb la mantega prèviament fosa. Aquesta barreja s’aboca en un motllo desmuntable de 20 cm de diàmetre, pressionant bé per formar una base compacta, i es porta a la nevera mentre es prepara el farcit.
Per a la crema, el primer pas consisteix a hidratar les fulles de gelatina en aigua freda durant 5 minuts. Mentrestant, s’escalfa lleugerament la llet per després dissoldre en ella la gelatina ja hidratada. En un recipient ampli, es barreja el formatge fresc amb el sucre, afegint el suc i la ratlladura dels llimons. A aquesta preparació s’hi incorpora la gelatina dissolta i la nata líquida, batent suaument fins a obtenir una barreja homogènia.
El següent pas és abocar aquesta crema sobre la base de galetes i refrigerar durant un mínim de 3 hores perquè qualli correctament. Per finalitzar, es prepara una ganache escalfant 50 ml de nata i abocant-hi a sobre el xocolate blanc picat, barrejant fins que es dissolgui per complet. Aquesta ganache s’estén sobre el pastís ja quallat, que ha de tornar a la nevera durant almenys 30 minuts abans de servir.
Valor nutricional i conservació de les postres
Cada porció d’aquest cheesecake (la recepta és per a aproximadament 8 racions) conté uns valors nutricionals estimats de 410 calories, 28 g de greixos (16 g saturades), 32 g de carbohidrats (25 g de sucres) i 6 g de proteïnes. És important destacar que aquestes xifres són orientatives i poden variar segons els ingredients específics utilitzats i la mida exacta de cada porció.
Quant a la seua conservació, aquest pastís fred es manté en perfectes condicions a la nevera durant un màxim de 4 dies, sempre que estigui ben protegit amb film transparent o en un recipient hermètic. No es recomana congelar-lo, ja que la textura de la crema podria veure’s afectada al descongelar-se.