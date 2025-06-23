Senet celebra la tradicional baixada de falles amb 165 participants
Uns 165 fallaires van celebrar dissabte a la nit a Senet, nucli de Vilaller, la seua festa del foc amb la tradicional baixada de falles. Seguint el ritual habitual, després de l’encesa del far, els fallaires van descendir per la muntanya traçant un camí de foc fins al poble, on van encendre una gran foguera i van donar per inaugurada la festa. Aquest any l’encesa del far o biga de Sant Joan, va ser un avet de 26 metres, segons van explicar.