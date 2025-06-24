Càncer, cor i demència, principals causes de mort a les comarques de Lleida, amb 4.219 defuncions
Les xifres també destaquen l’increment de morts per demència, amb 166 defuncions, amb una incidència més significativa entre les dones
Les comarques lleidatanes van registrar l’any passat, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), un total de 4.219 defuncions, fet que en suposa tres menys que el 2023.
Càncer, malalties cardíaques i demència se situen entre les principals causes de mort tant a la província com al conjunt de l’Estat. Concretament, entre els homes residents a Ponent, els tumors se situen en primer lloc, com el càncer de pulmó i el de còlon, seguits de les malalties del sistema circulatori, que inclouen la insuficiència cardíaca i els infarts.
En les dones, les patologies cardíaques i cerebrovasculars van ser la primera causa de mort l’any passat a Lleida, seguides dels tumors, amb el càncer de mama com el més freqüent, amb 66 morts el 2024.
Les xifres també destaquen l’increment de morts per demència, amb 166 defuncions, amb una incidència més significativa entre les dones. Per Alzheimer, van morir un total de 123 persones, amb més pes entre les dones. Així mateix, l’any passat van augmentar les morts a causa de tumors a les comarques lleidatanes, amb 1.148 morts, un 11,13 per cent més que el 2023.
Els de pulmó i els de còlon van ser els més freqüents, amb increments en el nombre de defuncions del 13,2 per cent i el 14,7 per cent respectivament. D’altra banda, les morts per covid-19 continuen baixant, amb 57 l’any passat, fet que representa un descens del 33,7 per cent respecte al 2023.
En el conjunt de l’Estat, els tumors es van situar per segon any consecutiu com a primera causa de mort el 2024, amb un 26,6 per cent del total de defuncions, seguits de les malalties del sistema circulatori, que van causar el 26,1 per cent.
A Espanya van morir 433.357 persones l’any passat: 218.746 dels morts van ser homes i 214.801 van ser dones. El 95,8 per cent de les morts van tenir lloc per causes naturals i el 4,2 per cent per causes externes.
Les xifres de l’INE mostren que el 2024 els morts per suïcidi van tornar a superar els registrats per accidents de trànsit. Així, l’any passat hi va haver 34 suïcidis, tres més que el 2023, segons aquestes dades. Mentrestant, 20 persones van morir després de patir un accident de trànsit, tretze menys que un any abans. Entre les causes externes de mort, es van disparar les causades per caigudes accidentals, amb una trentena el 2024 a les comarques lleidatanes davant les 18 del 2023.
A Espanya, per causes externes, el primer motiu de mort van ser les caigudes accidentals, amb 4.407 morts, un 6% més que el 2023, mentre que la segona van ser els suïcidis, amb 3.846, un 6,6% menys. El suïcidi va ser la primera causa de mort més freqüent entre els homes i en les dones, les caigudes accidentals.