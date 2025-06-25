Adeu al meló: aquestes són les persones que no n’haurien de menjar en excés aquest estiu
Aquesta popular fruita d’estiu, encara que refrescant i nutritiva, pot no ser adequada per a tothom
Amb l’arribada de l’estiu, el meló s’ha convertit en el convidat estrella de la majoria de taules espanyoles. El seu sabor refrescant i dolç, juntament amb seu alt contingut en nutrients i aigua, el transformen en un imprescindible per als àpats estivals. Tanmateix, malgrat ser una fruita deliciosa i generalment saludable, existeixen casos específics en els quals els experts recomanen limitar el seu consum o fins i tot eliminar-lo per complet de la dieta.
El meló és molt més que una simple fruita estiuenca: amb una composició que inclou un 90% d’aigua, representa una excel·lent font d’hidratació, especialment recomanable durant les onades de calor que actualment afecten nombroses regions d’Espanya. A més de la seua capacitat hidratant, aquesta fruita aporta vitamines i minerals essencials com vitamina A, vitamina C i potassi, fonamentals per mantenir un sistema immunològic fort i prevenir diverses malalties. El seu contingut en fibra contribueix a una digestió saludable i pot ajudar en processos de pèrdua de pes.
No obstant, malgrat els seus múltiples beneficis, existeixen situacions en les quals consumir meló podria no ser l’opció més adequada, especialment per als qui pateixen determinades condicions de salut que requereixen atenció específica.
Persones que han d’evitar el consum de meló
Malgrat els seus indubtables beneficis nutricionals, el meló pot resultar problemàtic per a certs grups de població. Les persones amb diabetis o problemes de control de sucre en sang han de ser especialment curoses, ja que l’alt contingut en fructosa del meló pot elevar ràpidament l’índex glucèmic. Els experts en nutrició recomanen que, en aquests casos, si es consumeix, s’ha de fer amb moderació i preferiblement com parteix d’un menjar equilibrat que inclogui proteïnes i greixos saludables per alentir l’absorció de sucres.
Les al·lèrgies al meló, encara que menys comuns que altres al·lèrgies alimentàries, també representen una contraindicació clara. Els símptomes al·lèrgics poden manifestar-se com a picor a la boca, inflor labial o facial, i fins i tot dificultat respiratòria en casos greus. Aquestes reaccions solen estar relacionades amb la presència de proteïnes similars a les del pol·len, el que explica per què algunes persones amb al·lèrgia al pol·len de gramínies o ambrosia poden experimentar la denominada síndrome d’al·lèrgia oral en consumir meló.
D’altra banda, els qui pateixen trastorns digestius com la síndrome de l’intestí irritable (SII) podrien experimentar una exacerbació dels seus símptomes després de consumir meló. La fermentació dels sucres naturals d’aquesta fruita a l’intestí pot provocar gasos, distensió abdominal i malestar general. En aquests casos, s’aconsella provar petites quantitats per avaluar la tolerància individual abans d’incorporar-lo regularment a la dieta.
Beneficis nutricionals del meló per als qui poden consumir-lo
Per a la població general que no presenta contraindicacions, el meló ofereix un perfil nutricional excepcional. Amb tot just 34 calories per cada 100 grams, constitueix un snack lleuger ideal per a dietes de control de pes. La seua composició majoritàriament aquosa (90%) el converteix en un aliat perfecte per mantenir la hidratació durant els mesos més calorosos de l’any.
El meló destaca per la seua aportació de betacarotens, precursors de la vitamina A, que contribueixen a la salut ocular i el manteniment de la pell. El seu contingut en vitamina C, aproximadament 36,7 mg per cada 100 grams, suposa a prop del 40% de la ingesta diària recomanada, reforçant les defenses naturals de l’organisme davant infeccions estiuenques.
A més, aporta minerals essencials com el potassi (267 mg per 100 g), que ajuda a regular la pressió arterial i prevenir les rampes musculars, especialment importants durant les activitats físiques en èpoques de calor. El seu contingut en fibra soluble contribueix a mantenir un trànsit intestinal regular i alimenta la microbiota beneficiosa.
Com reconèixer si el meló se’t posa malament?
Identificar si el meló provoca efectes adversos en el nostre organisme resulta fonamental per evitar molèsties innecessàries. Els símptomes més comuns d’intolerància inclouen inflor abdominal, que sol aparèixer entre 30 minuts i dos hores després del seu consum. També poden presentar-se gasos, recargolaments o diarrea en casos més severs.
Les reaccions al·lèrgiques, per la seua part, tendeixen a manifestar-se més ràpidament, amb símptomes com a pessigolleig o picor als llavis, llengua o coll immediatament després de la ingesta. En persones sensibles, pot aparèixer enrogiment cutani o urticària. Si s’experimenten aquests símptomes, el recomanable és suspendre el consum i consultar amb un al·lergòleg per a un diagnòstic precís.
Els experts suggereixen realitzar una prova d’eliminació i reintroducció per determinar si el meló és el responsable dels símptomes digestius. Això implica eliminar completament el meló de la dieta durant almenys dos setmanes i posteriorment reintroduir-lo en petites quantitats, observant acuradament l’aparició de qualsevol reacció adversa.
Alternatives al meló per als qui no poden consumir-lo
Per a aquelles persones que han d’evitar el meló però busquen alternatives refrescants durant l’estiu, existeixen nombroses opcions igualment nutritives. La síndria, amb un contingut encara major d’aigua (92%) i menor índex glucèmic, pot ser una alternativa adequada per als qui han de controlar els seus nivells de sucre, encara que sempre en quantitats moderades.
El cogombre ofereix frescor i gran hidratació amb un contingut mínim de sucres, convertint-se en una excel·lent opció per a amanides i snacks. Les maduixes, gerds i nabius presenten un índex glucèmic sota i són rics en antioxidants, resultant ideals per a persones amb diabetis que desitgen disfrutar de fruites dolces sense alteracions significatives en els seus nivells de glucosa.
Per als qui pateixen síndrome de l’intestí irritable, fruites com el kiwi o la papaia contenen enzims digestius naturals que poden facilitar la digestió en lloc de complicar-la. El consum d’aquestes alternatives, adaptades a cada situació particular, permet disfrutar dels beneficis nutricionals de les fruites de temporada sense els efectes adversos associats al meló.