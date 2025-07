Tremp, capital de l’Orgull a l’Alt Pirineu i Aran

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Amb tot l’orgull. Passejant la diversitat és l’eslògan de l’acte commemoratiu del Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+ d’aquest any a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, que es va celebrar ahir a la plaça Capdevila de Tremp i va posar en relleu la cultura i l’activisme. La companyia Ntelades va protagonitzar un espectacle de circ i l’Associació de Dones Rosa d’Abril de la ciutat va fer una actuació de dansa del ventre. L’acte va acabar amb l’actuació musical de Júlia Cruz Sesé. La cita va comptar amb la participació de la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran i alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, que va assegurar que es tracta d’una jornada per visibilitzar la diversitat i l’amor en totes les seues formes, i va posar en relleu “la necessitat de celebrar-la amb orgull”. D’altra banda, dilluns (18.30), la Biblioteca Pública Maria Barbal acollirà un recital de poesia comentada d’autores del col·lectiu. Paral·lelament, Lleida ciutat celebra avui l’Orgull amb un acte institucional (12.00, a la plaça de la Paeria), i una manifestació organitzada per Colors de Ponent que partirà (18.00) de la plaça de la Pau. A partir de les 20.00, la pista de la Panera acollirà la Festa de l’Orgull, amb un espectacle familiar i una vetllada musical.