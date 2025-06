Orbán titlla de “repulsiva” la massiva marxa de l’Orgull

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La marxa per l’Orgull de Budapest, que malgrat estar prohibida va reunir dissabte unes 200.000 persones, va ser “ordenada des de Brussel·les” i va incloure esdeveniments “repugnants i vergonyosos”, va afirmar ahir el primer ministre hongarès, l’ultranacionalista Viktor Orbán. En un missatge en un grup de Facebook tancat, el mandatari va agregar que en l’esdeveniment hi va haver fets “repugnants i vergonyosos, com un espectacle de drag queens a l’escenari, homes amb talons alts o fullets sobre teràpia hormonal”, segons va informar el portal de notícies 444.hu. El Govern d’Orbán va impulsar aquest any una sèrie de reformes legals per prohibir la Marxa de l’Orgull, un veto que va ser eludit per l’alcalde de Budapest, l’ecologista Gergely Karácsony, que va convocar una marxa alternativa com a esdeveniment municipal, que no requereix autorització prèvia. Les esmenes legals van justificar la prohibició al·ludint que posa en perill el desenvolupament “adequat” dels menors d’edat. Els crítics interns i externs van denunciar que més enllà de significar noves mesures contra la comunitat LGTBIQ+ per part del Govern d’Orbán, també limiten els drets fonamentals, com el de llibertat de reunió. Desenes de polítics i eurodiputats es van unir a la marxa i van expressar la seua solidaritat amb la comunitat LGTBIQ+ d’Hongria.