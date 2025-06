Xixo Castaño presenta un llibre d'homenatge al seu fill, mort en accident de trànsit amb 23 anys

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El restaurant Malena de Gimenells va acollir ahir la presentació del llibre Malena, cuina emocional, una obra que recull les receptes del reconegut xef Josep M. Xixo Castaño i que va ser escrit i fotografiat per Pere Castaño, el seu fill i xef del Malena que va morir en un accident el febrer passat .

L’acte va estar carregat d’emoció, ja que a més de servir com a presentació d’aquest llibre receptari, va ser un homenatge a la memòria del Pere, que va heretar del seu pare la passió i l’amor per la cuina.

A l’esdeveniment van assistir diverses personalitats del món culinari, com Joan Roca, xef del Celler de Can Roca i amic del Xixo, que va definir l’obra com “un regal que ens ha deixat el Pere amb unes receptes molt treballades, inspirades en la cuina lleidatana i una joia de la cuina moderna”.

L’acte va acabar amb un aperitiu a càrrec de Xixo Castaño.