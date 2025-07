Adeu a la calvície: l’alopècia podria tenir data de caducitat

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

L’alopècia androgenètica podria tenir els dies comptats gràcies a una innovadora teràpia amb cèl·lules mare desenvolupada per investigadors espanyols. El dermatòleg Eduardo López Bran, cap del Servei de Dermatologia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid i director de la clínica IMEMA, afirma que aquesta revolucionària solució contra la calvície podria estar disponible per a pacients en un termini de "cinc anys a partir d’ara", situant la seua arribada al mercat entorn de 2030.

Aquesta prometedora investigació, els resultats del qual es van publicar el juny de 2024 a la prestigiosa revista científica 'Stem cell research & therapy', ha mostrat una eficàcia sense precedents en assajos amb ratolins, aconseguint la repoblació total o intensa dels cabells en el 100% dels exemplars mascles i en el 90% de les femelles. El tractament combina cèl·lules mare amb trifosfato d’adenosina, una molècula energètica que potencia el creixement capil·lar.

Segons ha explicat López Bran durant la seua participació en 'Els diàlegs de EFEsalud', després de cinc anys de feina en aquesta innovadora teràpia, l’equip d’investigació es troba en una fase crucial abans de poder oferir el tractament als milions de persones afectades per l’alopècia androgenètica, considerada el tipus més comú de calvície a nivell mundial.

Cronograma de desenvolupament per a la teràpia contra l’alopècia

L’investigador principal ha detallat el calendari previst perquè aquesta teràpia cel·lular arribi a les clíniques: "Acabar amb els assajos preclínics de seguretat durant el que queda d’any i el 2026 iniciar la primera fase d’assajos clínics en humans; al llarg de 2027 i 2028 seguirem amb aquests assajos". López Bran afegeix que, si es compleixen els requisits de les agències reguladores, extremadament rigoroses en aquest tipus de tractaments, "estaríem en un escenari de portar la recepta clínica del producte" en aproximadament cinc anys.

L’aplicació del tractament es realitzarà mitjançant mesoteràpia, un procediment que consisteix en injeccions localitzades a les zones afectades del cuir cabellut. El dermatòleg confia que l’administració del producte generi "resultats duradors" contra aquest tipus de calvície, que afecta aproximadament el 80% dels homes en algun moment de la seua vida i el 40% de les dones.

Impacte de l’alopècia androgenètica en la salut física i emocional

L’alopècia androgenètica no és només un problema estètic, sinó que també té importants repercussions en el benestar emocional dels qui la pateixen, independentment del gènere. Tanmateix, López Bran assenyala que hi ha diferències notables en la manifestació d’aquesta condició entre homes i dones.

En el cas masculí, la calvície sol començar a la regió "frontotemporal", manifestant-se a través de les característiques entrades. Al contrari, en les dones, el procés s’inicia "a partir de la línia mitjana de l’aresta superior" del cuir cabellut. Encara que en elles la pèrdua capil·lar pot no ser tan visible inicialment, provoca igualment rebuig i afectació psicològica, la qual cosa genera un gran interès a trobar solucions efectives.

L’especialista també destaca que perdre el cabell "no és només un atribut important de bellesa", sinó a més "una condició mèdica" amb implicacions per a la salut. Els cabells actuen com una barrera física davant les radiacions solars i diverses agressions mediambientals, per la qual cosa l'absència incrementa el risc de lesions cutànies, "fins i tot de tipus cancerós".

Origen i desenvolupament de la investigació amb cèl·lules mare

Especialment en implants, feia temps que el doctor López Bran, que compta amb una extensa trajectòria en tractaments capil·lars, investigava com millorar la supervivència de les unitats fol·liculars trasplantades. Va ser el 2019 quan va començar a experimentar amb cèl·lules mare en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, buscant una solució més efectiva i menys invasiva que els trasplantaments tradicionals.

Després de més de mitja dècada d’investigació, l’equip liderat per López Bran ha assolit resultats prometedors que podrien revolucionar el tractament de l’alopècia. "Avui portem la bona notícia que podem estar en una via nova de l’abordatge de l’alopècia en homes i en dones", afirma l’especialista.

La investigació espanyola destaca en el panorama internacional per ser pionera en l’ús combinat de cèl·lules mare i trifosfat d’adenosina, aconseguint resultats que superen significativament a les teràpies actuals disponibles al mercat, com els tractaments tòpics amb minoxidil o els medicaments orals com finasterida, que ofereixen resultats limitats i requereixen ús continu per mantenir els seus efectes.

Què és l’alopècia androgenètica ?

L’alopècia androgenètica és un tipus de pèrdua de cabell determinada genèticament i relacionada amb les hormones andrògenes. Constitueix la forma més comuna de calvície a tot el món, afectant milions de persones independentment del seu origen ètnic. Aquesta condició es caracteritza per un aprimament progressiu del cabell que eventualment porta a la pèrdua total en certes àrees del cuir cabellut.

El procés es produeix a causa d’una sensibilitat heretada dels fol·licles pilosos als andrògens, principalment la dihidrotestosterona (DHT). Aquesta hormona provoca que els fol·licles es vagin miniaturitzant amb el temps, produint cabells cada vegada més fins i curts fins que finalment deixen de créixer. A diferència d’altres formes d’alopècia, l’androgenètica segueix patrons predictibles de pèrdua capil·lar.

Fins ara, les opcions de tractament disponibles incloïen medicaments com a minoxidil i finasterida, teràpies amb plasma ric en plaquetes, i procediments quirúrgics com el trasplantament capil·lar. Tanmateix, cap d’aquestes alternatives no oferia una solució definitiva per a la regeneració del fol·licle pilós, el que converteix a aquesta nova teràpia amb cèl·lules mare en una potencial revolució en el camp de la dermatologia.

Com funciona la teràpia amb cèl·lules mare per tractar la calvície?

La innovadora teràpia desenvolupada per l’equip del doctor López Bran es basa en la capacitat regenerativa de les cèl·lules mare, elements fonamentals en la renovació tissular de l’organisme. Aquestes cèl·lules tenen l’extraordinària capacitat de diferenciar-se en diversos tipus cel·lulars, incloent aquells necessaris per a la formació de fol·licles pilosos funcionals.

El tractament combina cèl·lules mare amb trifosfat d’adenosina (ATP), una molècula que actua com a font principal d’energia per a les funcions cel·lulars. Aquesta combinació crea un entorn òptim per a la regeneració del fol·licle pilós, estimulant el seu desenvolupament i creixement en àrees on s’havia perdut o miniaturitzat a causa de l’alopècia androgenètica.

L’aplicació es realitza mitjançant mesoteràpia, tècnica que consisteix en la injecció de petites quantitats del compost directament en el cuir cabellut. Segons explica López Bran, aquest mètode permet dirigir el tractament específicament a les zones afectades, maximitzant la seua eficàcia i minimitzant possibles efectes secundaris sistèmics.