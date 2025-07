Així es fa el tiramisú sense forn que triomfa aquest estiu

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El tiramisú sense forn s’ha convertit en una de les postres més buscades i elaborades durant aquest 2025. Aquesta versió simplificada del clàssic italià permet disfrutar de totes les qualitats de les postres originals sense necessitat d’utilitzar el forn, la qual cosa el converteix en una opció perfecta per als mesos de calor o per als qui busquen receptes senzilles però amb resultats professionals.

Originari de la regió del Véneto a Itàlia, el tiramisú tradicional utilitza formatge mascarpone com a ingredient base per a la seua característica crema. Tanmateix, l’adaptació amb formatge crema tipus Philadelphia ha guanyat popularitat a Espanya per ser més econòmica i accessible, mantenint la cremositat i el sabor característic que ha fet famós a aquestes postres a tot el món.

L’essència del tiramisú es conserva intacta en aquesta versió: capes de pans de pessic amarats en cafè fort, alternades amb una suau crema i culminades amb un empolvorat de cacau amarg que aporta aquest contrast perfecte. La preparació sense forn no només simplifica el procés, sinó que també preserva els sabors frescos dels ingredients originals.

La recepta del tiramisú amb formatge crema pas a pas

L’elaboració d’aquestes postres italianes adaptades requereix aproximadament 30 minuts de preparació activa, més un mínim de 4 hores de refrigeració per aconseguir la textura ideal. Els experts recomanen fins i tot deixar-lo reposar durant tota la nit perquè els sabors s’integrin perfectament i la consistència sigui l’adequada.

Per preparar un tiramisú amb formatge crema per a 6-8 persones, necessitarem: 300 grams de formatge crema tipus Philadelphia, 200 ml de nata per muntar (amb almenys un 35% de matèria grassa), 3 cullerades de sucre, 1 culleradeta d’essència de vainilla, 1 tassa de cafè fort fred, 2 cullerades de licor tipus amaretto o rom (opcional), 200 grams de pans de pessic de vainilla i cacau amarg en pols per a l’acabat final.

El procés comença preparant un cafè intens que haurem de deixar refredar completament. Opcionalment, podem afegir-li unes cullerades de licor per potenciar les aromes i donar un toc adult a la preparació. Mentrestant, batrem la nata juntament amb el sucre i l’essència de vainilla fins aconseguir un punt de nata batuda, moment en el qual incorporarem el formatge crema batent fins obtenir una barreja homogènia.

El muntatge: la clau d’un bon tiramisú

L’èxit d’aquestes postres rau en gran manera en el seu muntatge per capes. En una font rectangular o quadrada, començarem col·locant una primera capa de pans de pessic de vainilla lleugerament humitejats al cafè. És important no amarar massa els pans de pessic per evitar que es desfacin per complet, però sí prou perquè absorbeixin el sabor.

Sobre aquesta base, estendrem una capa generosa de la crema de formatge prèviament preparada. Repetirem el procés alternant capes de pans de pessic humitejats i cremes, acabant sempre amb una capa de crema a la superfície. Com a toc final, empolvorem abundant cacau amarg per sobre per aconseguir aquest contrast característic entre el dolç de la crema i l’amarg del cacau.

Els experts en rebosteria recomanen cobrir les postres amb film transparent i refrigerar-lo durant almenys 4 hores abans de servir, sent ideal deixar-lo reposar tota la nit perquè adquireixi la consistència perfecta.

Valors nutricionals i conservació

Cada porció d’aquest tiramisú amb formatge crema aporta aproximadament 380 calories, 28 grams de greixos (de les quals 17 grams són saturades), 25 grams de carbohidrats (17 grams de sucres) i 6 grams de proteïnes. Aquests valors són estimatius i poden variar segons les marques específiques dels ingredients utilitzats i la mida exacta de les porcions servides.

Quant a la seua conservació, el tiramisú amb formatge crema pot mantenir-se en perfectes condicions al frigorífic durant un màxim de 4 dies, sempre que estigui bé protegit amb film transparent o en un recipient hermètic. Curiosament, molts rebosters afirmen que el sabor millora després de 24 hores de repòs, quan tots els ingredients han tingut temps d’integrar-se completament.

No es recomana congelar aquestes postres, ja que la textura de la crema podria veure’s afectada durant el procés de descongelació, perdent la seua característica suavitat i cremositat.

Quina diferència al tiramisú italià original de l’adaptat amb formatge crema?

El tiramisú tradicional italià utilitza formatge mascarpone, un formatge fresc originari de la Llombardia amb un contingut gras molt alt (entre el 60% i el 75%) que li confereix una textura excepcionalment cremosa. També incorpora ous, generalment separant rovells i clares, batent les primeres amb sucre i barrejant-les amb el mascarpone, mentre que les clares es baten a punt de neu i s’incorporen amb moviments envoltants.

La versió adaptada amb formatge crema simplifica el procés eliminant els ous i substituint el mascarpone per formatge crema tipus Philadelphia, que té un contingut gras menor (entorn del 35%) però manté una textura prou cremosa. Aquesta adaptació no només redueix el cost i facilita l’accés als ingredients, sinó que també elimina el risc associat al consum d’ous crus, una preocupació per a determinats grups de població.

Malgrat aquestes diferències, ambdues versions comparteixen l’estructura en capes, l’ús del cafè com a element aromatitzant i el contrast entre el dolç de la crema i l’amarg del cacau, mantenint així l’essència que ha fet del tiramisú u de les postres italianes més internacionals.