El robatori d'un cotxe esportiu de 800.000 euros a Roses destapa una especialitzada banda de lladres

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda organitzada dedicada al robatori i falsificació de vehicles d'alta gamma a Catalunya. La investigació es va iniciar arran del robatori d'un cotxe esportiu valorat en 800.000 euros d'una nau al moll pesquer de Roses, a l'Alt Empordà, el passat 20 de juny de 2024. Els delinqüents van accedir a les instal·lacions cap a les tres de la matinada, després de forçar la porta d'entrada, i van sostreure tant el vehicle d'alt valor com un altre tipus 4x4.

La tasca investigadora dels agents va determinar que el vehicle de luxe es trobava al Maresme, concretament en una finca d'una urbanització d'Alella. Els Mossos, amb el suport de la Policia Local d'aquesta localitat, van localitzar l'esportiu aparcat a l'exterior de la casa. Al voltant del vehicle hi havia sis joves que, en detectar la presència policial, van intentar fugir sense èxit, sent tots ells interceptats i identificats pels agents.

Les comprovacions policials van revelar que el cotxe presentava una matrícula alemanya diferent de la denunciada, tot i ser idèntic en aparença. El número de bastidor havia estat manipulat per fer-lo coincidir amb la nova matrícula, una tècnica utilitzada per evitar ser detectat. A més del cotxe esportiu, els agents també van localitzar a la finca el vehicle 4x4 utilitzat durant el robatori i una furgoneta d'alta gamma. El Grup de Recerca i Documentació de la Divisió de Trànsit va confirmar que els tres vehicles estaven falsificats i havien estat robats, descobrint que el 4x4 constava com a sostret a Suïssa.

Mètode operatiu sofisticat per a vehicles de luxe

La investigació ha posat al descobert que aquesta organització criminal operava mitjançant un sistema molt elaborat. El grup es dedicava a robar vehicles d'alta gamma per encàrrec i després alterava els seus números de bastidor per fer-los coincidir amb altres vehicles accidentats de la mateixa marca, aconseguint així documentació real. Aquesta pràctica de clonació els permetia reintroduir els vehicles robats al mercat amb aparença de legalitat.

Per executar aquesta operativa, els delinqüents comptaven amb eines especialitzades per a la falsificació de documentació, equips informàtics per modificar la identitat digital dels vehicles i una completa xarxa logística a nivell europeu que facilitava la introducció dels cotxes robats amb la seva nova identitat falsa al mercat.

Arran de l'operació policial, els Mossos van detenir sis joves d'entre 19 i 26 anys com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força, falsificació de document públic i danys. Cap dels detinguts tenia antecedents penals. Aquest dimecres han passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres. Els investigadors mantenen oberta la investigació i no descarten que es produeixin noves detencions en les properes setmanes.