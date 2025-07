El poble del Pirineu de Lleida de només vint habitants on es van a 'jubilar' cavalls de tot el món

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Al petit poble de Montcortès, ubicat a la comarca catalana del Pallars Sobirà, hi ha un singular refugi on els cavalls poden disfrutar d’una merescuda jubilació. Fa trenta anys que Cavalls Wakan es dedica al retir i pupil·latge de cavalls que, per diverses raons, ja no pot ser muntat o utilitzat per a competició. Amb tot just vint habitants, aquesta localitat acull un projecte únic dirigit per Pere Cases, que ha convertit aquest entorn natural en un santuari per a equins retirats.

Actualment, el centre acull una vintena d’exemplars procedents de diferents punts d’Espanya i de l’estranger. Entre els seus residents destaquen diversos cavalls procedents de la República Txeca i, segons explica Cases, al llarg de la seua trajectòria s’han cuidat fins i tot d’exemplars arribats des d’illes remotes del mar del Nord. La majoria són propietat de particulars, encara que també n’hi ha alguns que van pertànyer a genets professionals i que, després de finalitzar la seua carrera esportiva, van trobar a Montcortès un lloc on passar els seus últims anys.

El que distingeix Cavalls Wakan d’altres centres similars és la seua filosofia i ubicació privilegiada. "Un pupil·latge, retir o jubilació de cavalls no és només tenir el cavall net i alimentat, sinó que implica molt més", explica Pere Cases. Aquest "molt més" inclou garantir que els animals visquin en completa llibertat, mai tancats en pàdocs, i sempre mantinguts "en les millors condicions físiques i mentals". L’objectiu és que la vida d’aquests cavalls sigui "el més fàcil, agradable i natural possible".

Un model de benestar animal en plena naturalesa

La ubicació del centre, al costat del llac de Montcortès i envoltat d’extensos prats de pastura, ofereix condicions ideals per a aquests animals. Casis destaca que el refugi sempre és a l’aire lliure i completament natural, aprofitant els arbres, boscos i turons de l’entorn. Els cavalls viuen en ramat, com ho farien en estat salvatge, disposant d’amplis espais amb accés permanent a menjar, aigua i refugi natural.

"Els propietaris retiren els cavalls perquè ja no els funcionen per al que els volien, ja sigui perquè s’han fet més grans o perquè han patit lesions que els impedeixen de continuar competint o sent muntats", explica el responsable del centre. En aquell moment, molts amos opten per buscar un lloc on els seus animals puguin viure dignament la resta dels seus dies, i Cavalls Wakan es presenta com una alternativa ideal.

Un aspecte destacable del funcionament d’aquest centre és que el vincle entre el propietari i el seu cavall no acaba quan l’animal arriba al refugi. Casis manté una comunicació constant amb els amos, enviant-los fotografies i vídeos periòdics perquè puguin seguir l’evolució dels seus animals. A més, els propietaris poden visitar els seus cavalls sempre que ho desitgin. És el cas d’una propietària de la República Txeca, que viatja fins Montcortès dos vegades a l’any per veure els seus exemplars retirats.