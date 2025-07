Lleida registra el juny més calorós des que hi ha dades, amb 27,7 ºC de mitjana

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El juny es va acabar fa tres dies i es pot dir que ha estat el més calorós de la història de Lleida, almenys des que hi ha registres. Així es desprèn de les dades de l’observatori de Lleida, que porta recopilant-los des de 1941, i que ha constatat que el juny passat va ser també el quart mes més calorós quant a temperatura mitjana, amb 27,7 graus. Amb aquests valors empata amb juliol de l’any passat, el de 2006 i 1950, així com agost de 2003.

Aquest inici de l’estiu fa pensar que el mes que ara comença així com l’agost podran superar tots els registres. De moment, la medalla d’or quant a temperatura mitjana més alta continua sent per al juliol de 2015, amb 28,3 graus, seguit de juliol de 2022 amb 28 graus i agost de 2022 amb 27,9.

Respecte a la jornada d’ahir, el mercuri va tornar a ser molt a dalt a Ponent, encara que no tant com dilluns o dimarts. Prova d’això és que només un municipi lleidatà es va situar entre els deu amb més temperatura màxima: va ser Alcarràs amb 39,8 graus. Altres municipis del Segrià van registrar valors molt similars, com Torres de Segre i Seròs, ambdós amb 39,7º C, i Lleida ciutat amb 39,6 graus.

En el conjunt de Catalunya, el municipi de Vinebre va ser, per quart dia consecutiu, el que va registrar la temperatura més elevada amb 42,6 ºC seguit del pantà de Riba-Roja (41,5º C) i Benissanet amb 40,3 graus. Per contra, els municipis lleidatans que van registrar les temperatures mínimes més baixes van ser El Pont de Suert amb 11,1 graus, Tirvia amb 12è C i Vielha amb 12,9 ºC.

S’espera que a partir d’avui l’onada de calor s’acomiadi i les temperatures s’estabilitzin amb màximes sobre els 35 graus. El descens tèrmic anirà acompanyat de tempestes.