La beguda natural, fresca i sense cafeïna que hidrata i treu la set en ple estiu

Amb l’arribada de l’estiu de 2025 i les temperatures que arriben als 40 ºC a moltes zones d’Espanya, la hidratació es converteix en una prioritat absoluta per mantenir el benestar. L’aigua de cogombre amb alfàbrega i llimó emergeix com una alternativa natural i efectiva per combatre la calor, sense els efectes negatius que poden provocar les begudes amb cafeïna o sucres afegits. Aquesta infusió no només calma la set de manera immediata, sinó que també aporta beneficis nutricionals gràcies als seus ingredients naturals, convertint-la en una opció cada vegada més popular entre els qui busquen refrescar-se de forma saludable.

Els experts en nutrició assenyalen que durant els mesos estivals, el cos necessita una aportació addicional de líquids per compensar la pèrdua per sudoració. A diferència de les begudes comercials, aquesta preparació casolana aprofita les propietats naturals del cogombre, compost en un 96% per aigua i ric en potassi i magnesi, minerals fonamentals per a una correcta hidratació cel·lular. La combinació amb alfàbrega, coneguda pels seus efectes antiinflamatoris gràcies a l’eugenol, i el llimó, que aporta vitamina C i un efecte alcalinitzant, resulta en una beguda completa que no només sadolla la set, sinó que també contribueix a l’equilibri de l’organisme.

Com preparar aigua de cogombre amb alfàbrega i llimó

L’elaboració d’aquesta refrescant beguda és sorprenentment senzilla i requereix ingredients accessibles a qualsevol mercat. Per preparar un litre d’aquesta infusió, només es necessiten rodanxes de mig cogombre fresc, cinc fulles d’alfàbrega i el suc d’un llimó. El procés consisteix a afegir tots els ingredients a l’aigua i deixar reposar al frigorífic durant aproximadament dos hores, prou temps perquè els components alliberin les seues propietats i sabors.

Els nutricionistes recomanen consumir aquesta beguda preferentment freda, però sense afegir gel en excés, ja que podria diluir les seues propietats. A més, és ideal consumir-la en les hores centrals del dia, quan la calor és més intensa i el cos necessita una aportació extra d’hidratació. A diferència dels refrescos ensucrats o les begudes energètiques, aquesta preparació no provoca pics de glucosa ni conté estimulants que puguin alterar el descans o augmentar la deshidratació.

Beneficis de l’aigua de cogombre per a la salut

Aquesta beguda no només destaca per la seua capacitat refrescant, sinó també pels seus múltiples beneficis per a l’organisme. El cogombre, ingredient principal, conté un alt percentatge d’aigua i aporta vitamines A, B i C, a més de minerals com a potassi, magnesi i silici. Aquests nutrients contribueixen a mantenir la pell hidratada i ajuden a eliminar toxines del cos, actuant com un suau diürètic natural.

L’alfàbrega, per la seua part, no és només un aromatitzant, sinó que té propietats antiinflamatòries i antioxidants. L’eugenol, compost present en aquesta herba, ajuda a reduir la inflamació i protegeix les cèl·lules contra el dany oxidatiu. A més, tradicionalment s’ha utilitzat per alleujar problemes digestius, el que converteix a aquesta beguda en una excel·lent opció després dels àpats copiosos típics de l’estiu.

El llimó completa la tríada d’ingredients aportant vitamina C i un efecte alcalinitzant que ajuda a equilibrar el pH de l’organisme. Diversos estudis han demostrat que mantenir un pH equilibrat pot millorar el rendiment físic i la recuperació muscular, aspectes particularment rellevants durant les activitats estiuenques.

Alternatives i variacions de l’aigua de cogombre

Per als qui desitgin experimentar amb sabors diferents, existeixen nombroses variacions d’aquesta beguda bàsica. Algunes opcions inclouen fruites com maduixes o síndria, que incrementen l’aportació vitamínica i ofereixen un sabor més dolç sense necessitat d’afegir sucres. També es pot incorporar gingebre ratllat per a un toc picant que, a més, afavoreix la digestió i té propietats antiinflamatòries addicionals.

Una altra possibilitat és substituir l’alfàbrega per menta o menta, especialment recomanable per als qui busquen un efecte més refrescant. La combinació de cogombre amb menta genera una sensació de frescor immediata que resulta ideal per als dies més calorosos de l’estiu espanyol, quan el termòmetre supera fàcilment els 40 ºC a moltes regions de l’interior i sud peninsular.

Per què evitar les begudes amb cafeïna durant la calor

Fa anys que els especialistes en nutrició adverteixen sobre els efectes contraproduents de les begudes amb cafeïna durant les èpoques de calor intensa. La cafeïna, present en cafè, te negre, refrescos de cola i begudes energètiques, actua com a diürètic augmentant la producció d’orina i, per tant, incrementant el risc de deshidratació. Aquest efecte pot ser especialment perillós quan les temperatures són elevades i el cos ja està perdent líquids a través de la sudoració.

Estudis recents publicats el 2024 per la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició indiquen que consumir begudes amb cafeïna pot reduir l’eficàcia de la hidratació fins en un 30%, una dada preocupant considerant que el canvi climàtic està provocant estius cada vegada més calorosos a Espanya. Els experts recomanen substituir aquestes begudes per alternatives naturals com l’aigua de cogombre, que no només no provoca deshidratació sinó que potencia la hidratació cel·lular gràcies a la seua composició mineralògica.

Quanta aigua hem de beure durant l’estiu?

La recomanació general de consum d’aigua durant els mesos estivals varia segons factors com el pes, l’activitat física i les condicions ambientals. Tanmateix, els experts coincideixen que durant l’estiu s’hauria d’augmentar la ingesta habitual en almenys 500 ml addicionals. Això significa que, si la recomanació estàndard és d’aproximadament 2 litres diaris, durant l’estiu s’hauria d’incrementar a 2,5 o fins i tot 3 litres.

L’aigua de cogombre amb alfàbrega i llimó pot contribuir significativament a assolir aquests objectius d’hidratació, especialment per als qui troben monòton beure aigua simple. En oferir un sabor agradable sense calories afegides, aquesta beguda facilita el manteniment d’una hidratació òptima sense els inconvenients de les alternatives comercials ensucrades o amb edulcorants artificials que poden provocar altres problemes de salut a llarg termini.