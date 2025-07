Día Mundial del Xocolate 2025: descobreix cinc destinacions irresistibles per a xocoaddictes

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El 7 de juliol se celebra el Día Mundial del Xocolate, una data que ret homenatge a un dels aliments més estimats a nivell global. Per commemorar aquesta ocasió tan especial, Civitatis, la plataforma líder en venda d’activitats i excursions en espanyol, ha seleccionat cinc destinacions imprescindibles on el xocolate és el protagonista absolut. Des de la tradició xocolatera suïssa fins la creativitat colombiana, aquests llocs ofereixen experiències inoblidables tant per a autèntics "xocoaddictes" com per a viatgers curiosos que busquen conèixer més sobre aquest aliment.

El xocolate, en totes les seues variants -amb llet, negre, en tauleta, calent o com a cobertura- ha aconseguit transcendir fronteres, cultures i generacions, convertint-se en un símbol universal del plaer gastronòmic que uneix a persones de tot el món. Les experiències seleccionades per Civitatis inclouen des d’immersions culturals a Cuba fins museus interactius a Bèlgica, passant per recorreguts temàtics al Brasil, tot això per celebrar aquest ingredient que desperta passions als cinc continents.

Aquestes cinc destinacions representen no només la diversitat a la producció i elaboració del xocolate, sinó també les diferents formes en què cada cultura ha incorporat el cacau a les seues tradicions gastronòmiques i turístiques. La selecció realitzada per la plataforma de viatges permet als amants del xocolate conèixer des de l’origen del cacau fins les més sofisticades tècniques de fabricació, en un recorregut global que promet satisfer tant el paladar com la curiositat dels viatgers.

Gramado : la capital brasilera del xocolate artesanal

Al sud del Brasil, Gramado s’ha guanyat merescudament el títol de "capital brasilera del xocolate artesanal". Aquesta encantadora ciutat compta amb desenes de marques locals que han desenvolupat una forta cultura xocolatera, impulsada principalment pel turisme. Per descobrir tots els seus secrets, res millor que el Chocobus, una experiència única que consisteix en un autobús temàtic que recorre les principals botigues i fàbriques de xocolate artesanal de la ciutat.

Durant el recorregut, els visitants poden conèixer establiments emblemàtics com Prawer i Gramadense, on s’elaboren algunes de les delícies més apreciades de la regió. L’experiència va més enllà, ja que també inclou la visita a un hotel completament inspirat en el xocolate i la possibilitat de participar en un taller per crear la teua pròpia tauleta personalitzada. Aquesta activitat representa una opció perfecta per a famílies, parelles o qualsevol persona que desitgi combinar turisme, diversió i sabors inoblidables en un mateix pla.

Zuric: bressol de l’excel·lència xocolatera suïssa

Suïssa ostenta el rècord com el país amb més consum de xocolate per càpita a tot el món, el que no sorprèn tenint en compte que és el bressol d’algunes de les marques més prestigioses del sector. A Zuric, els amants del xocolate poden visitar l’impressionant Museu Lindt Home of Chocolate, que rep els seus visitants amb un espectacle únic: la font de xocolate més gran del món, amb una impressionant altura de 9 metres.

Aquest museu ofereix un recorregut complet per la història de la producció xocolatera suïssa, culminant amb una degustació guiada que permet apreciar els matisos i la qualitat que han fet famós al xocolate helvètic. Per als qui desitgin combinar turisme urbà i experiències gastronòmiques, existeix la possibilitat de realitzar un recorregut per Zuric que inclou un agradable passeig amb vaixell pel llac i la visita al museu Lindt, finalitzant amb l’experiència sensorial de degustar els seus famosos productes.

L’Havana: una connexió mística amb el cacau

Cuba també té una relació especial amb el cacau, oferint als visitants una immersió profunda en les arrels culturals i místiques d’aquest preuat ingredient. El tour del xocolate i la mel a l’Havana representa una oportunitat única per conèixer l’íntima relació que el país caribeny manté amb aquesta llaminadura universal.

L’experiència comença de manera original amb una cerimònia d’agraïment al déu del cacau, seguida per una degustació de xocolates cubans de producció local. El recorregut inclou també l’oportunitat de provar còctels típics com la canchánchara, preparada artesanalment amb rom i mel extreta directament de la bresca. Com a colofó els participants poden disfrutar de la creació i degustació d’un licor artesanal de xocolate, perfectament maridat amb postres tradicionals i pures, en el que constitueix un autèntic viatge sensorial per les tradicions cubanes.

Punta Canosa: el sabor intens del cacau caribeny

La República Dominicana ocupa un lloc destacat en el panorama mundial del cacau, ja que és el novè productor més gran segons dades de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura). El cacau dominicà és reconegut internacionalment per la seua excepcional qualitat i sabor intens, característiques que l’han convertit en un element fonamental tant de la gastronomia local com de les experiències turístiques que ofereix el país.

A Punta Cana, una de les principals destinacions turístiques dominicanes, els visitants tenen l’oportunitat de participar en un taller de xocolate artesanal, que inclou una classe pràctica sobre l’elaboració de trufes i tauletes decorades. L’activitat està dissenyada per ser accessible i divertida, incloent transport des de l’hotel, degustacions de diferents varietats i una copa de mamajuana, la beguda tradicional del país que combina rom, vi negre, mel i herbes medicinals, completant així una experiència gastronòmica autènticament caribenya.

Brussel·les: l’ambaixada oficial del xocolate europeu

Considerada per molts com una de les capitals mundials del xocolate, Brussel·les allotja el prestigiós Choco Story, que funciona com la seua ambaixada oficial dedicada a aquesta menja. Ubicat estratègicament al cor de la ciutat belga, el museu ofereix als seus visitants un fascinant viatge a través dels 5.000 anys d’història del cacau, des dels seus orígens en les civilitzacions maies i asteques fins la seua posterior popularització a les refinades pastisseries europees.

A més de conèixer en detall el procés de producció, els visitants poden disfrutar d’una demostració en viu realitzada per un mestre xocolater i participar en una irresistible degustació de pralinés, l’especialitat belga per excel·lència. Aquesta classe interactiva resulta una experiència deliciosa i educativa per a persones de totes les edats, consolidant Brussel·les com una destinació imprescindible per als amants del xocolate que visiten Europa.

La història del Día Mundial del Xocolate

El Día Mundial del Xocolate, que se celebra cada 7 de juliol des de fa més d’una dècada, va sorgir com una iniciativa per reconèixer la importància cultural, econòmica i gastronòmica d’aquest aliment. Encara que hi ha diverses teories sobre el seu origen, la data coincideix amb el dia en què el xocolate va ser introduït a Europa al segle XVI, transformant per sempre els hàbits alimentaris del continent i posteriorment del món sencer.

Aquesta celebració ha anat guanyant popularitat amb el pas dels anys, i actualment és commemorada a nombrosos països amb festivals, degustacions, tallers i promocions especials. El Día Mundial del Xocolate no només representa una oportunitat per a disfrutar d’aquesta menja, sinó també per aprendre sobre la seua història, les seues propietats i la diversitat de formes en què es consumi en diferents cultures, promovent a més el comerç just i les pràctiques sostenibles a la seua producció.

Quins són els beneficis del xocolate per a la salut?

El xocolate, especialment en les seues varietats amb alt contingut de cacau, té nombrosos beneficis per a la salut quan es consumi amb moderació. Estudis científics han demostrat que el xocolate negre (amb un mínim del 70% de cacau) conté antioxidants que poden ajudar a reduir el risc de malalties cardiovasculars, millorar la funció cerebral i regular la pressió arterial gràcies al seu contingut de flavonoides.

A més, el xocolate estimula la producció d’endorfines i serotonina, neurotransmissors associats amb la sensació de benestar i felicitat, la qual cosa explica el seu efecte positiu sobre l’estat d’ànim. També conté teobromina, un compost que actua com a estimulant suau similar a la cafeïna, i minerals essencials com el magnesi, ferro, zinc i manganès. Tanmateix, els experts recomanen un consum responsable a causa del seu contingut calòric i de sucres, especialment en les varietats amb llet i blanc.