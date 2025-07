Estudi sobre mercuri en llaunes de tonyina: més de la meitat supera els límits a Europa

Publicat per agencias / Redacción Creat: Actualitzat:

Un estudi publicat per les organitzacions Bloom i Foodwatch ha revelat que el 57% de les llaunes de tonyina comercialitzades a Europa contenen nivells de mercuri superiors al límit general de 0,3 mg/kg, encara que la normativa actual permet fins 1 mg/kg específicament per a aquest producte. La investigació, que ha analitzat conserves de diversos països europeus, destapa una preocupant realitat sobre un dels aliments enllaunats més consumits al continent.

L’informe, basat en l’anàlisi de 148 llaunes adquirides aleatòriament a cinc països europeus durant el 2025, ha trobat casos extremadament preocupants. Una llauna de la marca 'Petit Navire' comprada a París contenia 3,9 mg/kg de mercuri, gairebé quadruplicant el límit permès per a la tonyina i superant en 13 vegades el llindar general.

Bloom i Foodwatch denuncien el que consideren un "veritable escàndol de salut pública", assenyalant la industrialització de la pesca i el sobreconsum de tonyina com a principals causes. A més, critiquen que els interessos econòmics de la indústria tonyinaire hagin primat sobre la salut dels consumidors a l’hora d’establir els límits legals de mercuri.

Propostes per abordar la problemàtica

Entre les mesures proposades per l’informe s’inclouen la comercialització de tonyina que no superi els 0,3 mg/kg de mercuri, l’actualització del reglament europeu 915/2023, campanyes informatives sobre els riscos per a la salut, especialment en grups vulnerables, i una transparència més gran en els comitès decisoris de la Comissió Europea.

L’ AESAN demana calma i afirma que el consum és segur

Per la seua part, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha sortit al pas de l’informe assenyalant que es tracta d’"un problema molt conegut" que ja ha estat avaluat per les autoritats sanitàries. L’AESAN defensa que el límit diferenciat per a la tonyina es deu a la mida i tipus d’alimentació d’aquests peixos, i està recolçat pels nivells trobats en les anàlisis.

"No es pot establir un límit màxim per sota del valor trobat a les mostres, ja que no és possible exercir cap acció per reduir el nivell present en el peix una vegada capturat", remarquen des de l’agència, que insisteix que "el consum de tonyina és segur" i fa una crida a "no caure en l’alarmisme".