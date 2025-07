Fractura digital al Pirineu lleidatà

La Taula del Tercer Sector i la Universitat Oberta de Catalunya han desenvolupat el primer índex català de fractura digital, un indicador que utilitza dades de fonts públiques i privades. L’informe, presentat ahir, alerta d’una fractura digital “significativa” a les zones rurals i de muntanya on la falta de cobertura de xarxa 5G dificulta l’accés a serveis bàsics com La Meva Salut o l’administració pública. Les conclusions apunten que l’ús d’internet i els serveis digitals està més estès entre joves i persones amb més poder adquisitiu mentre que la bretxa s’accentua entre els grans. En aquest sentit, tan sols un 2% dels majors de 75 anys de la comarca del Solsonès utilitzen l’eina de l’eConsulta per contactar amb el metge per internet. És el percentatge més baix de tot Catalunya mentre que totes les comarques lleidatanes se situen per sota de la mitjana catalana (10,7%).

Segons l’estudi, que pretén analitzar les causes a nivell comarcal en un futur pròxim, els majors de 75 anys del Pirineu lleidatà i de les zones rurals també registren els percentatges més baixos en l’ús de la banca online.

Així, a l’Alta Ribagorça solament ho fan el 28,6%, mentre que entre la població en general un dels índexs més baixos se situa a les Garrigues, amb 77,2% de clients habituals de banca digital.

Quant a l’accés a La Meva Salut, el valor més baix es troba al Jussà, amb el 43,5%, que en el cas de la gent gran baixa fins al 21,8%. També detecta desigualtats en la cobertura de xarxa 5G, amb quatre comarques lleidatanes per sota del 50%: Segarra (49%), Pallars Sobirà (48,9%), Pla d’Urgell (31,1%) i Alta Ribagorça (20,3%). Només la Val d’Aran supera la mitjana catalana, amb el 94,7% de cobertura.

Quant als centres escolars, a l’Alta Ribagorça es registra el mínim d’ordinadors per cada 100 alumnes, amb una taxa de 28,5. Molt lluny de la màxima, que se situa al Ripollès, amb 90,6.

Els artífexs d’aquest índex pioner van assenyalar ahir que és necessari traçar una estratègia compartida contra la fractura digital i crear l’Observatori de la Fractura Digital a Catalunya per crear un full de ruta que garanteixi la digitalització com a motor d’equitat.