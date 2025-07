L’OMS impulsa augmentar un 50% els impostos al tabac, alcohol i begudes ensucrades

Publicat per europa press Creat: Actualitzat:

L’Organització Mundial de la Salut ha llançat una ambiciosa iniciativa que insta als països de tot el món a incrementar, mitjançant impostos sanitaris, els preus del tabac, l’alcohol i les begudes ensucrades en almenys un 50% per a l’any 2035. El pla, denominat '3 per a 35,' té per objectiu principal frenar les malalties no transmissibles (ENT) i generar ingressos públics que podrien assolir la xifra d’un bilió de dòlars dels EUA (aproximadament 917.500 milions d’euros) durant la pròxima dècada.

"Els impostos sanitaris són una de les eines més eficaces que tenim. Redueixen el consum de productes nocius i generen ingressos que els governs poden reinvertir en atenció sanitària, educació i protecció social. És hora d’actuar amb determinació per protegir la salut pública", ha declarat el subdirector general de Promoció de la Salut i Prevenció i Control de Malalties de l’OMS, Jeremy Farrar. L’organització recorda que el consum d’aquests productes està contribuint significativament a l’epidèmia de malalties cròniques, responsables de més del 75% de les morts a nivell mundial.

Segons un informe citat per l’OMS, un augment únic del 50% en el preu de tabac, alcohol i begudes ensucrades podria evitar 50 milions de morts prematures en els propers 50 anys. Aquesta mesura no només tindria un impacte positiu en la salut pública, sinó que també generaria recursos econòmics substancials per als sistemes sanitaris nacionals.

Precedents d’èxit en la fiscalitat sanitària

L’OMS assenyala que entre 2012 i 2022, prop de 140 països van incrementar els impostos al tabac, la qual cosa va resultar en un augment dels preus reals superior al 50% com a mitjana. Aquesta dada demostra que és possible implementar canvis a gran escala en les polítiques fiscals relacionades amb productes nocius per a la salut, establint un precedent per a la nova iniciativa.

No obstant, l’organització lamenta que molts països continuen oferint incentius fiscals a indústries perjudicials per a la salut, com la tabaquera. "A més, els acords d’inversió a llarg termini amb la indústria que restringeixen l’augment dels impostos al tabac poden soscavar encara més els objectius nacionals de salut", adverteix l’OMS, mentre insta als governs a revisar i eliminar aquestes exempcions per promoure un control eficaç del tabac i protegir la salut pública.

Àrees d’acció de la iniciativa '3 per a 35'

El pla presentat per l’OMS estableix diferents línies estratègiques per ajudar els països a implementar aquestes mesures fiscals. Entre elles destaca el suport directe a reformes liderades pels mateixos països, amb l’objectiu de mobilitzar recursos públics nacionals per finançar programes essencials de salut i desenvolupament, inclosa la cobertura sanitària universal.

Així mateix, la iniciativa busca enfortir les aliances multisectorials involucrant els ministeris de finances i salut, parlamentaris, organitzacions de la societat civil i investigadors per dissenyar i implementar polítiques efectives. Aquesta col·laboració es considera fonamental per superar les resistències que solen trobar aquest tipus de mesures fiscals, especialment per part de les indústries afectades.

L’impacte de les malalties no transmissibles en la salut global

Les malalties no transmissibles, com les cardiopaties, el càncer i la diabetis, representen un dels desafiaments més grans per als sistemes sanitaris de tot el món. L’OMS ve alertant des de fa anys sobre l’augment constant d’aquestes patologies vinculades a hàbits de consum i estils de vida poc saludables, que podrien prevenir-se en gran manera mitjançant polítiques públiques adequades.

El consum de tabac continua sent la principal causa de mort prevenible a nivell mundial, amb més de 8 milions de morts anuals. Per la seua part, el consum nociu d’alcohol causa aproximadament 3 milions de morts cada any i està relacionat amb més de 200 malalties i trastorns. Quant a les begudes ensucrades, el seu consum regular està directament vinculat amb l’obesitat, la diabetis tipus 2 i diverses malalties cardiovasculars.

Com afectarien aquests impostos als consumidors?

Un dels aspectes més debatuts d’aquest tipus de mesures fiscals és el seu impacte en els consumidors i la possible regressivitat dels impostos. Tanmateix, diversos estudis suggereixen que els grups de menors ingressos solen respondre més als augments de preus, reduint en més proporció el consum de productes nocius i, per tant, beneficiant-se més de les millores en salut.

A més, si els ingressos generats per aquests impostos es destinen a millorar els serveis públics de salut i a programes de prevenció, el benefici net per als sectors més vulnerables de la població podria ser positiu. L’OMS recomana que part de la recaptació es destini específicament a programes que ajudin les persones amb addiccions o dependències a aquests productes.