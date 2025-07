El poble de Lleida que recupera la tradició de segar i trillar com antigament

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El municipi de La Fuliola torna a convertir-se aquest cap de setmana en un punt de trobada per als amants de les tradicions agrícoles. Els pròxims 5 i 6 de juliol de 2025, aquesta localitat de 982 habitants celebra una nova edició del seu esdeveniment dedicat a recuperar i mantenir vives les tècniques tradicionals de la sega i la trilla del blat, activitats que formaven part essencial del cicle agrícola abans de l’arribada de la mecanització al camp.

Aquesta iniciativa cultural, que s’ha consolidat com un dels esdeveniments més destacats de l’estiu a la comarca, permet als visitants contemplar demostracions en viu de com es realitzaven aquestes tasques agrícoles de forma tradicional. Aquest any, els organitzadors han posat especial èmfasi en atansar aquestes tradicions als més petits amb la creació del distintiu de "Petits Batedors" (Petits Trilladors), que els nens podran aconseguir participant en diferents tallers que els atorgaran punts fins completar els cinc necessaris per rebre el guardó oficial.

El programa d’activitats inclou, a més de les demostracions de sega amb dalla i trilla, la presentació del llibre "Cugula" d’Ivet Eroles, una obra que explora la comunió amb la naturalesa i ret homenatge a les tradicions familiars. També destaca la demostració de construcció d’una paret de tapiera, els tallers d’elaboració de pallers i la zona chill-out "Garba Sunset per contemplar la posta de sol. Diumenge, els assistents podran degustar el típic "esmorzar de forca", un àpat tradicional vinculat a aquestes feines agrícoles.

Programa detallat d’activitats per al cap de setmana

Les celebracions n’arrancaran dissabte 5 d’agost amb una tarda atapeïda d’activitats. Durant tota la jornada, els visitants podran disfrutar de jocs infantils i visitar l’exposició d’Anita Smile ubicada a la cabana petita. Els tallers programats inclouen l’elaboració d’un paller, activitats d’espigueig i una demostració de construcció de paret de tapiera a càrrec dels Amics de l’Arquitectura Popular.

A les 17:30 hores començarà la demostració de diverses tasques relacionades amb la sega i la trilla que es prolongarà durant tota la tarda. A les 20:00 hores tindrà lloc la presentació de l’exposició "Segar i trillar. Festa de sol i de vida" de Anita Smile Art, seguida de l’esdeveniment "Garba Sunset amenitzat pel grup Tal Kual Versions. La jornada finalitzarà amb un sopar a la fresca i un concert del mateix grup musical.

El diumenge 6 d’agost, les activitats començaran aviat. A les 8:00 hores s’obrirà el recinte de l’era i es posarà a la venda l’esmorzar de forca. Mitja hora després començarà la demostració de sega amb dalla. Durant tot el matí, els visitants podran participar en tallers de sabons, cistelleria de vímet i fang, així com contribuir a un mural artístic organitzat pel Museu Trepat.

A les 9:45 hores es realitzarà una demostració de sega amb tractor i lligadora, seguida per diverses tasques relacionades amb la trilla. A les 11:00 hores es presentarà el llibre "Cugula" a càrrec de la seua autora, Ivet Eroles, i a les 11:30 hores tindrà lloc la demostració d’una màquina recol·lectora de 1945. La jornada continuarà amb l’acabament de les tasques de trilla i un concert vermut amenitzat per Dejand Band, durant el qual s’entregaran els distintius de "Petits Batedors" i se sortejaran cistelles. La festa conclourà les 14:00 hores.