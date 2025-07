El PSOE expulsarà de la militància els qui consumeixin prostitució

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El PSOE modificarà el Codi Ètic per incloure l'expulsió de militància per consum de prostitució. La decisió s'ha pres en la reunió que han fet aquest divendres a la tarda a la seu del partit a Madrid Pedro Sánchez, les secretàries d'Igualtat dels territoris i els portaveus d'Igualtat a les Corts. El paràgraf que s'afegirà al Codi Ètic considera que el sistema prostitucional és "una expressió de violència contra les dones" i "incompatible" amb els principis dels drets humans i l'ètica democràtica. La remodelació arriba en plena crisi del PSOE per l'empresonament de Santos Cerdán arran del 'cas Koldo' i després que transcendissin àudios dels implicats en la trama Koldo García i José Luis Ábalos sobre relacions d'aquest tipus amb dones.

"Ens declarem abolicionistes de la prostitució perquè defensem un model social que lluiti per la desaparició de les causes que obliguen les dones a prostituir-se, per ser incompatible amb el model social que proposem, d'igualtat i de respecte a la dignitat de les persones, i de defensa dels drets humans de les dones", indica el nou paràgraf que inclourà el codi ètic del PSOE.

"Per això, sol·licitar, acceptar o obtenir un acte sexual d'una persona a canvi d'una remuneració es considera absolutament incompatible amb la militància al PSOE i els òrgans federals trametran aquests casos com una falta molt greu d'acord amb els Estatuts Federals imposant, a més, la màxima sanció, que és l'expulsió del partit", rebla.

El moviment del partit socialista s'emmarca en les accions encapçalades pel secretari general de la formació, Pedro Sánchez, per revertir la crisi d'imatge que ha sofert el partit en les darreres setmanes, tant per l'ombra de corrupció del 'cas Koldo' com pel tracte degradant a les dones que es desprenia d'algunes de les converses entre García i Ábalos que inclou l'informe de la Guàrdia Civil entregat al jutjat.

En aquest mateix sentit, el PSOE espera que el Comitè Federal d'aquest dissabte marqui un punt d'inflexió per deixar enrere els efectes del 'cas Cerdán'. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dissenyat una nova cúpula "coral i transversal", segons fonts socialistes, amb la designació de la nova secretària d'Organització, la valenciana Rebeca Torró.

Sánchez hi anunciarà també una bateria de mesures que passen per una auditoria externa i canvis en el codi de conducta de la direcció del partit. La reunió, apunten aquestes fonts, ha de servir per fer un debat "seré i profund" i adoptar decisions per "evitar que això torni a passar".