El truc viral per refredar el teu cotxe en segons sense utilitzar aire condicionat, segons una experta en dinàmica de fluids

L’estiu de 2025 està resultant especialment calorós, amb temperatures que converteixen l’interior dels vehicles en autèntics forns. Segons expliquen els experts, la temperatura dins d’un cotxe estacionat al sol pot assolir fins els 70 graus, transformant l’habitacle en un espai similar a una sauna. Davant d’aquesta situació, la matemàtica Hannah Fry, especialista amb doctorat en dinàmica de fluids, ha compartit un mètode sorprenentment eficaç per refrescar l’interior del vehicle de forma gairebé instantània, superant en eficiència al tradicional ús de l’aire condicionat.

El mètode proposat per la professora Fry es basa en principis físics de pressió i circulació d’aire. La tècnica consisteix a obrir una de les finestretes del costat del copilot i, a continuació, obrir i tancar repetidament la porta del conductor amb moviments ràpids. Encara que l’experta reconeix que aquest procediment pot fer que "semblem idiotes", assegura que els resultats són immediats. "Funciona perquè en obrir i tancar la porta, especialment si es fa ràpidament, aquesta barri tot l’aire que troba al seu pas en moure’s cap a fora, creant una zona de baixa pressió," explica Fry en les seues declaracions.

El principi físic darrere del refredament ràpid

Aquest senzill truc aprofita les lleis fonamentals de la física de fluids. Segons detalla la doctora Fry, el moviment repetitiu de la porta genera un fenomen conegut com a "flux màssic" o "corrent de massa", on l’aire calent i humit de l’interior és aspirat cap a l’exterior. Simultàniament, el buit creat es compensa amb l’entrada d’aire fresc des del costat contrari, a través de la finestreta oberta. "Només es necessiten dos o tres intents i, de sobte, l’ambient queda meravellosament temperat", assegura la matemàtica.

Els experts en climatització vehicular confirmen que, durant les onades de calor, els cotxes estacionats poden convertir-se en espais potencialment perillosos, no només per la incomoditat tèrmica sinó també pels riscos per a la salut que suposa exposar-se a temperatures tan elevades. La deshidratació, els cops de calor i fins i tot les cremades per contacte amb superfícies metàl·liques o plàstiques sobreescalfades són riscos habituals durant els mesos estivals.

Alternatives a l’aire condicionat convencional

El mètode proposat per Hannah Fry presenta diversos avantatges davant l’ús de l’aire condicionat. En primer lloc, permet refrescar l’habitacle abans fins i tot d’engegar el vehicle. A més, suposa un estalvi energètic considerable, ja que els sistemes de climatització poden incrementar el consum de combustible entre un 10% i un 20%, segons estudis del sector automobilístic.

Fa anys que els fabricants d’automòbils investiguen sistemes més eficients per combatre les altes temperatures a l’interior dels vehicles. Algunes marques han incorporat ventilació remota activable mitjançant aplicacions mòbils, vidres amb tractaments especials que reflecteixen part de la radiació solar o fins i tot petits panells solars que alimenten ventiladors quan el cotxe està estacionat.

Riscos de les altes temperatures en vehicles

Les temperatures extremes no només afecten el confort dels ocupants sinó també a diversos components del vehicle que poden resultar danyats per la calor excessiva. Elements com la bateria, els sistemes electrònics o fins i tot certs objectes quotidians com ulleres de sol, dispositius electrònics o envasos pressuritzats poden patir desperfectes o fins i tot representar un perill si s’exposen a temperatures molt elevades.

Els experts en seguretat viària recorden que mai no s’ha de deixar a nens o mascotes dins d’un vehicle estacionat, ni tan sols per períodes breus. La temperatura interior pot augmentar fins 10 graus en tot just 10 minuts, creant situacions potencialment letals. Cada estiu es registren a Espanya nombrosos casos de rescats de menors o animals oblidats en vehicles exposats al sol.

Què és la dinàmica de fluids?

La dinàmica de fluids, camp en el qual Hannah Fry és experta, és la branca de la física que estudia el moviment dels líquids i gasos sota l’acció de forces específiques. Aquesta disciplina resulta fonamental per comprendre fenòmens quotidians com la circulació de l’aire en espais tancats, l’aerodinàmica dels vehicles o la ventilació d’edificis.

Els principis de la dinàmica de fluids són presents en nombroses aplicacions de la nostra vida diària. Des del disseny de sistemes de ventilació fins l’optimització aerodinàmica de vehicles de transport, passant per la predicció meteorològica o la climatització d’espais públics, aquesta branca de la física proporciona solucions pràctiques a problemes complexos.

Per què els cotxes s’escalfen tant a l’estiu?

L’efecte d’hivernacle que es produeix a l’interior dels vehicles és especialment intens a causa de la combinació de materials com vidre, plàstic i metall que absorbeixen i retenen la calor. La radiació solar travessa els vidres i escalfa els objectes de l’interior, que al seu torn emeten radiació infraroja que queda atrapada a l’habitacle, elevant progressivament la temperatura.

Els colors foscos a la carrosseria o tapisseria poden agreujar significativament aquesta situació, ja que absorbeixen més radiació solar. Estudis realitzats per fabricants d’automòbils demostren que un vehicle de color negre pot assolir temperatures interiors fins un 15% superiors a les d’un model idèntic de color blanc en les mateixes condicions d’exposició solar.