«Aquí, tots aprenen a ser ells mateixos i a respectar els animals»

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

Amb una mitjana d’entre trenta i quaranta nens per setmana, ofereix activitats a l’aire lliure en un entorn rural on els més petits es relacionen estretament amb cavalls i amb la naturalesa. Aquest és un projecte de Ramon Gassó i Montse Miralles en el qual també treballen Carla Gallardo i Jana Garcia, per oferir una major atenció personalitzada.

La proposta s’allunya del model de casal tradicional i aposta per la llibertat de moviment i el respecte per l’entorn. “El que oferim aquí no és el típic casal d’estiu tancat en una aula”, assegura Gallardo.

“Tot just arribar al matí, ja són a l’aire lliure, preparant cavalls, jugant o ficant-se a la piscina. Estan en contacte directe amb la natura i això els encanta”, afirma. L’entorn rural i la convivència amb els animals fan que els nens connectin d’una altra manera. “Aquí poden córrer i jugar lliurement. No seguim un horari tancat com a l’escola. Tenen més llibertat i això els permet fluir, ser ells mateixos”, afegeix.

Però també hi ha aprenentatge. “Quan arriben, els ensenyem a netejar quadres, raspallar cavalls, equipar-los i muntar-los. Tot pas a pas. Alguns acaben sortint a la pista o fins i tot a l’exterior. És un procés que ensenya compromís, paciència i respecte”, detalla.