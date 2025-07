Circ sense fronteres a Alpicat

Publicat per Sergi Caufapé Creat: Actualitzat:

Ni l’amenaça de pluja va poder frenar l’empenta del Circ Picat, que ahir va viure una penúltima jornada plena de circ i arts escèniques. Amb 9 espectacles programats al llarg del dia, el festival va reafirmar la seua condició de referent a nivell estatal i internacional, apostant per una programació diversa, accessible i de qualitat. La programació va oferir un recorregut pel circ contemporani: clown, acrobàcia, humor gestual, equilibris i números visuals per a tots els públics. Les actuacions es van distribuir en diversos espais, estrenant-se el Pavelló del Parc del Graó, que es va transformar en un escenari cobert per a aquells espectacles que es poguessin veure afectats per la pluja.

Lobrut Catifa va obrir dissabte amb la seua obra Hissar, barreja de clown i teatre. A la tarda van destacar els riojans Feriantes, amb El patio, una obra de teatre amb objectes que ret homenatge a les barraques, la fira i totes aquelles persones que van entregar el seu temps venent il·lusió i diversió viatjant pel món. También Toti Toronell, amb Libèl·lula. Es tracta d’una proposta de clown i teatre minimalista, amb titelles i petits objectes, un homenatge a Alexander Calder.

El Circ Picat afronta avui l’última jornada amb dos tallers de circ i joc lliure al matí. A la tarda se succeiran els espectacles en diversos espais de la localitat. Bobby & Moi és una obra de malabars de la Compagnie Poc francesa, que tindrà lloc a les 18.00 a La Unió. Els aragonesos de La Raspa faran doblet amb el seu espectacle de diàbolo Dia-volando a la Carpa, a les 19.00 i 20.30. Mentrestant, els Be Flat de Bèlgica oferiran acrobàcies i equilibris amb Ludo & Arsène, a les 20.00 a l’Escola. L’andalús Gran Dimitry serà l’encarregat de clausurar el festival Circ Picat a les 21.30 al Molí amb la seua proposta de clown The Legend, la història d’un antiheroi que persevera malgrat la seua mala sort a la vida.